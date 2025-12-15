Cash-Maschine Palantir

Cash-Maschine Palantir: Rechtfertigen 51 % Marge den hohen Kurs?
© Symbolbild von Rahul Mishra auf Unsplash
Die Palantir-Aktie notiert aktuell bei 156 EUR und zählt zu den stärksten Performern des Jahres. Neue langfristige Regierungsverträge, außergewöhnlich hohe Margen und ein rasant wachsendes KI-Anwendungsgeschäft haben den Kurs in neue Dimensionen getragen. Gleichzeitig wächst die Skepsis, ob die Bewertung dieses Tempo dauerhaft rechtfertigen kann.
Rekordmargen und Cashflow – Palantir druckt Geld

Palantir hebt sich zunehmend von klassischen Softwareunternehmen ab. Berichte zeigen, dass das Unternehmen operative Margen von rund 51 % erzielt – ein Wert, der selbst im Tech-Sektor außergewöhnlich ist. Während viele datengetriebene Plattformen weiterhin hohe Verluste schreiben, generiert Palantir stabilen freien Cashflow.

Diese Profitabilität ist ein zentraler Grund für die Rallye. Investoren honorieren, dass Palantir nicht nur wächst, sondern dies auch hochprofitabel tut. Besonders das KI-gestützte Plattformgeschäft erweist sich als margenstark und skalierbar.

Große Regierungsverträge – Planungssicherheit auf Jahre

Ein wichtiger Kurstreiber sind neue und verlängerte Regierungsaufträge. Palantir hat zuletzt mehrere mehrjährige Verträge im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich gesichert, darunter die Verlängerung eines dreijährigen Vertrags mit dem französischen Geheimdienst sowie einen neuen bedeutenden US-Verteidigungsdeal.

Solche Verträge sorgen nicht nur für verlässliche Einnahmen, sondern erhöhen auch die Visibilität der Umsätze über Jahre hinweg. Gerade in geopolitisch unsicheren Zeiten profitieren Anbieter, deren Software als sicherheitskritisch gilt.

Kommerzielles Geschäft wächst – aber langsamer als der Staat

Neben den Regierungsaufträgen wächst auch das kommerzielle Geschäft weiter, wenn auch nicht ganz so dynamisch. Palantir positioniert seine KI-Plattform zunehmend als Betriebssystem für datengetriebene Entscheidungen in Industrie, Energie und Logistik.

Analysten sehen hier langfristig enormes Potenzial, weisen aber darauf hin, dass der Staat weiterhin der wichtigste Umsatzanker bleibt. Für die Bewertung ist entscheidend, ob Palantir seine Abhängigkeit von öffentlichen Auftraggebern weiter reduzieren kann.

Bewertung im Fokus – rechtfertigt das Wachstum den Kurs?

Mit 156 EUR hat sich die Aktie in kurzer Zeit vervielfacht. Prognosen für die Jahre 2025 bis 2030 gehen zwar von weiterem Umsatz- und Gewinnwachstum aus, doch Kritiker warnen vor einem sehr hohen Bewertungsniveau.

Befürworter argumentieren, dass Palantir kein klassisches Softwareunternehmen mehr ist, sondern eine KI-Anwendungsplattform mit einzigartiger Marktstellung. Skeptiker verweisen darauf, dass selbst starke Cashflows irgendwann durch realistische Wachstumsraten begrenzt werden.

Marktpsychologie – Palantir polarisiert wie kaum ein anderer Wert

In den Anlegerdiskussionen zeigt sich ein klares Bild: Die einen sehen Palantir als zukünftigen Standardanbieter für KI-gestützte Entscheidungssoftware, die anderen sprechen von einer Übertreibung.
Technisch gilt der Bereich um 150 EUR als wichtige Unterstützungszone. Darüber bleibt der Trend intakt, darunter könnte die Aktie in eine Konsolidierungsphase übergehen.

Fazit – Starkes Unternehmen, anspruchsvolle Erwartungen

Palantir überzeugt mit außergewöhnlicher Profitabilität, langfristigen Regierungsverträgen und einer klaren KI-Strategie. Der Kurs von 156 EUR zeigt jedoch, dass der Markt bereits sehr viel Zukunft eingepreist hat.
Die entscheidende Frage für Anleger lautet nun: Kann Palantir sein Wachstumstempo halten und gleichzeitig die hohe Marge verteidigen – oder folgt nach der Rallye eine Phase der Ernüchterung?

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
