10.08.2025, 20:40 Uhr

CEO trotzt Trump: Intel unter politischem Beschuss
Die Aktie von Intel notiert aktuell bei 17,14 EUR und steht unter doppeltem Druck: Politische Spannungen um CEO Lip-Bu Tan treffen auf technologische Verzögerungen beim wichtigen 18A-Chip. Anleger fragen sich, ob der Konzern den Spagat zwischen Führungskrise und Produktentwicklung meistert.
Politische Attacken aus Washington

Donald Trump hat erneut den Rücktritt von Intel-Chef Lip-Bu Tan gefordert – wegen angeblicher wirtschaftlicher Verflechtungen mit chinesischen Halbleiterfirmen. Tan weist die Vorwürfe zurück und betont, dass Intel seine Lieferketten seit Jahren diversifiziere.

Analysten sehen in der Debatte ein erhebliches Reputationsrisiko, das Geschäftsbeziehungen zu US-Behörden und militärischen Auftraggebern belasten könnte. Die politische Unsicherheit schürt bei Investoren die Sorge, dass der Umbauplan des Konzerns ins Stocken gerät.

18A-Chip verzögert sich deutlich

Technologisch steht Intel ebenfalls vor einer Bewährungsprobe: Der für 2025 geplante 18A-Prozessknoten – entscheidend für Hochleistungsprozessoren und das Foundry-Geschäft – wird laut Branchenquellen erst 2026 marktreif. Hauptgrund sind niedrige Ausbeuteraten in der Pilotfertigung. Für Intel bedeutet das nicht nur den Verlust eines Zeitvorteils gegenüber Wettbewerbern wie TSMC und Samsung, sondern auch mögliche Vertragsstrafen bei Vorbestellungen großer Kunden.

Finanzlage solide, aber Margendruck steigt

Im letzten Quartal erzielte Intel einen Umsatz von 12,9 Milliarden USD und einen Gewinn je Aktie von 0,41 USD. Die Bruttomarge lag bei 41,8 %, bleibt damit jedoch unter den langfristigen Zielwerten von über 50 %. Das Foundry-Segment wuchs um 14 %, kann aber die Schwäche im klassischen PC-Geschäft nicht vollständig kompensieren.
Analysten sehen steigende Produktionskosten als zentrale Herausforderung, vor allem wenn Investitionen in neue Fertigungsanlagen nicht wie geplant monetarisiert werden.

Langfristige Chancen durch geopolitische Neuausrichtung

Trotz der aktuellen Krise könnte Intel mittel- bis langfristig von der globalen Tendenz profitieren, Chipproduktion aus Asien zurück in die USA und nach Europa zu verlagern. Staatliche Subventionen aus dem US-„CHIPS Act“ sowie EU-Förderprogramme sichern Milliardeninvestitionen in neue Fabriken in Ohio und Magdeburg ab. Der Erfolg hängt jedoch stark von der technologischen Aufholjagd und stabiler Unternehmensführung ab.

Community-Stimmung

Im boersennews.de-Forum herrscht aufgeheizte Stimmung. Kritiker sehen den CEO als „Belastung für das Image“ und fordern klare Kommunikation zu den China-Vorwürfen. Andere verteidigen Tan und verweisen auf den langfristigen Industrieplan: „Politik vergeht, Fertigung bleibt.“
Die Verzögerung beim 18A-Chip sorgt für Enttäuschung, wird aber von einigen als „vorübergehende Delle“ gesehen. Unterm Strich bleibt das Lager gespalten – zwischen Turnaround-Hoffnung und wachsender Skepsis.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
