Charttechnik im Fokus

TUI-Aktie vor nächstem Schub? Entscheidung an der 10-Euro-Marke 23.01.2026, 19:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild TUI
© Bild von Tim Dennert von Unsplash
Die Aktie von TUI hat seit dem Tief im Oktober 2023 eine starke Erholung hingelegt und sich mehr als verdoppelt. Nun rückt mit der Zone um 10 Euro eine charttechnisch wie psychologisch wichtige Marke in den Fokus. Ob der jüngste Aufwärtstrend in eine weitere Rallye mündet oder zunächst ins Stocken gerät, dürfte sich in den kommenden Tagen entscheiden
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TUI 9,132 EUR -1,34 % Lang & Schwarz

Mehrere Hochs, Trend bleibt intakt

Seit Dezember 2024 ist der Kursverlauf durch mehrere nahe beieinanderliegende Hochpunkte geprägt. Nach Spitzen bei 8,88 Euro und 9,30 Euro markierte die TUI-Aktie Anfang Januar ein bisheriges Erholungshoch bei 9,51 Euro. Ein zwischenzeitlicher Rücksetzer wurde zuletzt gut aufgefangen: Der Kurs drehte an der 50-Tage-Linie wieder nach oben, womit der steilere kurzfristige Aufwärtstrend bestätigt wurde. Aktuell notiert die Aktie knapp unterhalb der jüngsten Hochzone.

Indikatoren unterstützen bullishes Szenario

Auch die technischen Indikatoren liefern derzeit eher Rückenwind. Sowohl RSI als auch Stochastic RSI haben neue positive Signale generiert. Der Chaikin Money Flow bleibt trotz zuletzt rückläufiger Tendenz im positiven Bereich und deutet auf anhaltende Kapitalzuflüsse hin – selbst während der jüngsten Korrektur. Gelingt der nachhaltige Anstieg über die Widerstände bei 9,30 und 9,51 Euro, rückt die 10-Euro-Marke als nächstes Ziel in den Fokus. Darüber warten weitere Widerstände, die sich aus früheren Kurszonen ableiten.

Risiken bei Rückschlägen nicht ausblenden

Scheitert die Aktie hingegen erneut an den genannten Hürden, könnte es zu einer schärferen Gegenbewegung kommen. Erste Unterstützungen liegen im Bereich um 8,60 bis 8,70 Euro. Darunter würde der langfristige gleitende Durchschnitt stärker in den Blick rücken. Insgesamt bleibt das Chartbild konstruktiv, die nächsten Handelstage dürften jedoch richtungsweisend werden.

Bn-Redaktion/js
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
