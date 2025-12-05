Chinas Käufer stürmen Tesla Model Y – alle 2025er Kontingente bereits vergriffen: Tesla im Höhenflug: Model Y in China für 2025 komplett ausverkauft trotz harter Konkurrenz

Chinas Käufer stürmen Tesla Model Y – alle 2025er Kontingente bereits vergriffen


In China sind sämtliche Varianten des Model Y für das Jahr 2025 bereits vergeben. Trotz intensiven Wettbewerbs durch BYD und XPeng dominiert Tesla das Premiumsegment der Elektro SUVs und meldet beeindruckende Zahlen.
Rekordnachfrage trifft auf knappe Kapazitäten

Alle vier verfügbaren Modellvarianten des Model Y sind laut aktuellen Marktbeobachtungen in China ausverkauft. Die Lieferzeit beträgt für die Version mit Hinterradantrieb sowie das Modell Y L zwischen vier und acht Wochen, während Käufer der Long Range Varianten mit Wartezeiten von bis zu dreizehn Wochen rechnen müssen. Besonders auffällig ist der Absatz im Mai 2025. Mit genau 24 770 Einheiten setzte sich das Model Y an die Spitze der meistverkauften SUVs in China und verdrängte den BYD Song Plus, der auf 24 240 Zulassungen kam.

Tesla trotzt der Konkurrenz aus Fernost

Der schnelle Ausverkauf signalisiert eine starke Nachfrage, die über kurzfristige Kaufimpulse hinausgeht. In einem Marktumfeld mit wachsendem Konkurrenzdruck und gleichzeitig abkühlender Konsumstimmung behauptet sich Tesla eindrucksvoll. Die verlängerten Lieferzeiten könnten auf Engpässe in der Produktion und Logistik hinweisen oder bewusst eingesetzt werden, um eine Knappheit zu simulieren und das Markenimage zu stärken. In einem der härtesten Automärkte der Welt bleibt das Model Y damit nicht nur sichtbar, sondern führend.

Chinas Markt bleibt ein Spannungsfeld

Trotz dieser Erfolge steht Tesla unter Druck. Hersteller wie BYD und XPeng bringen kontinuierlich neue Modelle auf den Markt, oft günstiger und zunehmend technologisch wettbewerbsfähig. Auch regulatorische Eingriffe und geopolitische Spannungen könnten künftig Einfluss auf Teslas Position nehmen. Hinzu kommen wachsende Erwartungen an Innovation und Preisflexibilität, die den Handlungsspielraum des US Konzerns weiter einengen könnten.

Was bringt das Jahr 2026?

Bleibt Teslas Dominanz im SUV Segment auch im kommenden Jahr bestehen oder war der Erfolg 2025 ein Ausreißer in einem zunehmend umkämpften Markt? Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen Produktion, Nachfrage und strategische Neuentwicklungen in Einklang bringt. Anleger und Analysten richten den Blick bereits auf mögliche neue Modelloffensiven und weitere Marktverschiebungen in der Volksrepublik.

Bn-Redaktion/jh
