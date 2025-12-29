Chipwerte nach starker Rally

Micron stark gelaufen: Technische Warnsignale mehren sich 29.12.2025, 17:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Speicherchip
© Bild von Picdream auf Pixabay
Die Aktie des Speicherchip-Herstellers Micron hat in den vergangenen Monaten eine außergewöhnlich starke Kursentwicklung gezeigt. Getrieben vom Boom rund um Künstliche Intelligenz und den massiven Ausbau von Rechenzentren legte der Titel deutlich zu. Inzwischen verdichten sich jedoch Hinweise darauf, dass die Rallye zumindest kurzfristig an Dynamik verlieren könnte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Micron Technology 246,55 EUR +5,30 % Baader Bank

Speicherchips rücken in den Fokus

Während zunächst vor allem KI-Beschleuniger im Mittelpunkt des Halbleiterbooms standen, hat sich das Interesse der Investoren zuletzt stärker auf Speicherchips verlagert. Der rasche Ausbau von KI-Rechenzentren hat insbesondere bei Arbeitsspeicher zu Angebotsengpässen geführt. In der Folge zogen die Preise spürbar an, was die Geschäftsaussichten der Branche deutlich verbesserte. Davon profitierte auch Micron, dessen Aktie sich im laufenden Jahr stark verteuerte.

Technisch deutlich überhitzt

Charttechnisch befindet sich Micron weiterhin in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Die jüngste Rallye war jedoch außergewöhnlich steil und ging mit mehreren Trendbeschleunigungen einher. Auffällig ist, dass die Kursanstiege zuletzt nicht mehr vollständig durch die technischen Indikatoren bestätigt wurden. Insbesondere im Relative-Stärke-Index zeigen sich seit Wochen negative Divergenzen. Gleichzeitig hat der RSI überkaufte Bereiche erreicht – ein klassisches Warnsignal für mögliche Zwischenkorrekturen.

Handelsvolumen bestätigt Kursanstieg nicht

Ein weiterer Aspekt ist das zuletzt rückläufige Handelsvolumen. Neue Hochs, die mit vergleichsweise geringem Umsatz zustande kommen, gelten unter Marktbeobachtern häufig als weniger belastbar. Damit steigt das Risiko, dass der jüngste Ausbruch nicht nachhaltig ist und der Kurs in eine Konsolidierungsphase übergeht.

Fundamentale Bewertung mit hoher Konjunkturabhängigkeit

Auf den ersten Blick wirkt die Bewertung moderat. Allerdings ist das Geschäft mit Speicherchips stark zyklisch. Historisch folgten auf Phasen hoher Profitabilität häufig deutliche Rückgänge. Mehrere Bewertungskennzahlen liegen inzwischen spürbar über ihren langfristigen Durchschnittswerten, was auf eine ambitionierte Einpreisung der aktuellen Nachfragephase hindeutet.

Analysten sehen nur begrenzten Spielraum

Auch von Analystenseite wird das kurzfristige Potenzial zunehmend vorsichtiger eingeschätzt. Die durchschnittlichen Kursziele liegen nur noch moderat über dem aktuellen Niveau, trotz überwiegend positiver Einstufungen. Das deutet darauf hin, dass ein Großteil der positiven Entwicklung bereits im Kurs enthalten sein könnte.

Fazit

Micron hat von der starken Nachfrage nach Speicherchips erheblich profitiert. Nach der außergewöhnlichen Kursrallye mehren sich jedoch technische und bewertungsseitige Warnsignale. Für Marktteilnehmer rückt damit weniger die Frage nach weiterem Aufwärtspotenzial in den Fokus, sondern vielmehr, wie robust die Aktie gegenüber einer möglichen Zwischenkorrektur ist.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ1N3Y
Ask: 1,38
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VH9NX9
Ask: 6,28
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ1N3Y VH9NX9. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ansturm auf Feuerwerk für Silvester Hauptdiskussion
2 BKA-Chef: Russland will unsere Demokratie schwächen Hauptdiskussion
3 Verband: Deutscher Weinanbau steckt «in historischer Krise» Hauptdiskussion
4 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
5 EU überweist weitere Milliardenhilfen an die Ukraine Hauptdiskussion
6 Weihnachtsgeschäft enttäuscht – Händler hoffen auf Endspurt Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Vonovia nahe Jahrestief: Dividende und Insider-Signale rücken in …

16:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Energietechnik bleibt gefragt: Siemens Energy nach starkem Jahr …

16:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Drohnenabwehr im Aufwind vor dem Jahreswechsel: Großauftrag aus …

14:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax will es noch einmal wissen: Infineon – Ist ein starker Start …

11:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX startet nervös in die letzte Börsenwoche des Jahres: DAX dreht…

11:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Elektromobilität vor historischem Umbruch: BYD zieht bei weltweiten…

10:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Verschenktes Jahr für die BASF-Aktie: Wird 2026 alles besser?

9:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Struktureller Wandel im Kryptomarkt: Warum Bitcoin ab 2026 anders …

Gestern 13:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer