Continental-Aktie unter Druck

Warum der 5-Prozent-Rutsch kein Grund zur Panik ist 04.05.2026, 17:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Continental
© Bild von iphotoklick auf Pixabay
Die Aktie des niedersächsischen Automobilzulieferers Continental gehört am heutigen Montag zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex. Mit einem deutlichen Minus von rund 5,17 Prozent rutscht das Papier ans Ende der Kurstafel und notiert aktuell bei 61,08 Euro. Während der DAX insgesamt nur leicht nachgibt, verliert Continental deutlich an Boden. Doch bei genauerem Hinsehen wird klar: Hinter dem vermeintlichen Kurssturz steckt primär ein technischer Effekt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Continental 61,00 EUR -5,29 % Lang & Schwarz

Dividenden-Abschlag sorgt für optisches Minus
Der Hauptgrund für den heutigen Kursrückgang ist der sogenannte Ex-Dividende-Tag. Nach der Hauptversammlung am vergangenen Donnerstag (30. April 2026) schüttet Continental heute die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr aus. Die Aktionäre haben eine Anhebung der Dividende auf 2,70 Euro je Aktie beschlossen (Vorjahr: 2,50 Euro). Da dieser Betrag heute rechnerisch vom Aktienkurs abgezogen wird, entsteht ein „optisches“ Minus im Chart. Anleger, die die Aktie bereits hielten, bekommen die Differenz in den nächsten Tagen auf ihr Konto gutgeschrieben – der Gesamtwert ihres Investments bleibt also nahezu unverändert.

Vorsichtiger Ausblick belastet zusätzlich
Neben dem Dividenden-Effekt reagiert der Markt jedoch auch auf die jüngsten Unternehmensaussagen. Continental präsentierte sich bei der Prognose für das laufende Jahr 2026 zuletzt vorsichtig. Belastungsfaktoren wie potenzielle US-Zölle, schwankende Wechselkurse und die Erwartung steigender Kosten für Energie (Öl und Gas) trüben das Bild. Analysten der Deutschen Bank bewerten die Spanne der erwarteten operativen Marge (EBIT) zwischen 11,0 und 12,5 Prozent als konservativ, was die Aktie kurzfristig zusätzlich unter Druck setzt, da der Markt ursprünglich auf optimistiertere Töne gehofft hatte.

Schnäppchenjagd nach dem Abschlag?
Obwohl die Aktie heute tiefrot gefärbt ist, bleiben viele Experten langfristig optimistisch. Mit dem aktuellen Rücksetzer notiert Continental rund 22 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 78,68 Euro. Für Value-Anleger könnte das gesunkene Kursniveau nach dem Dividenden-Abschlag eine interessante Einstiegsgelegenheit bieten, da der Konzern trotz der Unsicherheiten als solider Dividendenwert im DAX gilt. Die Experten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel sogar jüngst leicht auf 70,00 Euro angehoben.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GW5WC5
Ask: 0,36
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GV9ZNH
Ask: 1,31
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW5WC5 GV9ZNH. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Israel kauft zwei neue Kampfjet-Staffeln von Boeing und Lockheed Martin Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Trump will 'weit mehr' als 5.000 Soldaten abziehen Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an Hauptdiskussion
4 1,6 Millionen Syrer zurückgekehrt - nur wenige aus Deutschland Hauptdiskussion
5 ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt MTU auf 'Kaufen' - Fairer Wert 445 Euro Hauptdiskussion
6 Trump: USA erwägen Truppenreduzierung in Deutschland Hauptdiskussion
7 Ölpreis zieht an - Trump droht dem Iran erneut Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Allianz unter 380 Euro: Korrektur-Alarm vor der Rekord-Dividende…

17:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall greift wieder an: Startet jetzt die 1.500-Euro-Rallye …

17:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldpreis in entscheidender Phase: Agnico Eagle Mines mit …

13:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax startet robust in die neue Handelswoche: RWE – Kippt die Aktie…

12:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex nimmt erneut Anlauf: Gelingt der Ausbruch im 2. Versuch?

11:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple liefert starkes Quartal: Risiken nehmen jedoch zu

11:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volkswagen-Aktie stürzt ab: Trump-Zölle treffen hart!

11:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD will VW-Werk nutzen: Startschuss für Europa?

11:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer