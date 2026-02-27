US-Patent erteilt:
Vom Prototyp zum Patent: CiTech sichert sich Schutz im größten Defence-Markt der Welt
Anzeige
CoreWeave im freien Fall

Darum kann selbst Nvidia diese Aktie jetzt nicht mehr retten! 27.02.2026, 17:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild CoreWeave
© Generiert von Google Gemini
Der Cloud-Anbieter CoreWeave hat seine mit Spannung erwarteten Quartalszahlen vorgelegt – und an der Börse für blankes Entsetzen gesorgt. Zwar wächst der Umsatz rasant, doch die Verluste und der gewaltige Schuldenberg explodieren noch schneller. Die Aktie stürzte nachbörslich zweistellig ab. Experten warnen nun vor einer tickenden Zeitbombe im Sektor der KI-Rechenzentren, bei der selbst prominente Unterstützer machtlos scheinen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alphabet 259,65 EUR -0,34 % Baader Bank
Amazon 175,83 EUR -0,20 % Baader Bank
CoreWeave Registered (A) 66,70 EUR -12,70 % Lang & Schwarz
Microsoft 333,55 EUR -0,16 % Lang & Schwarz
NVIDIA 152,13 EUR -2,98 % Baader Bank

Wachstum um jeden Preis
Im Kampf um Marktanteile beim Training von KI-Modellen tritt CoreWeave gegen Tech-Giganten wie Alphabet, Amazon und Microsoft an. Auf den ersten Blick scheint die Strategie aufzugehen: Die Erlöse konnten im abgelaufenen Quartal mehr als verdoppelt werden und übertrafen damit sogar die Erwartungen. Doch das Geschäft mit den Server-Farmen verschlingt Unmengen an Kapital – eine Tatsache, die dem Unternehmen nun massiv auf die Füße fällt.

Schuldenfalle schockiert die Wall Street
Die Profitabilität erweist sich als absolutes Desaster. Die Verluste pro Aktie fielen drastisch höher aus, als Analysten im Vorfeld befürchtet hatten. Der Hauptgrund für die tiefroten Zahlen sind die erdrückenden Zinskosten, die den operativen Betrieb stark belasten. Trotz dieser finanziellen Schieflage plant das Management für das kommende Jahr weitere gigantische Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe, um die Rechenleistung auszubauen. Die ohnehin schon astronomischen Verbindlichkeiten dürften damit weiter anwachsen.

Charttechnik sendet Alarmsignale
Die Reaktion der Anleger ließ nicht lange auf sich warten: Die Aktie rauschte im erweiterten Handel mit zweistelligen Verlusten in die Tiefe. Damit droht das Papier wichtige charttechnische Unterstützungslinien nach unten zu durchbrechen. Technische Indikatoren zeigen einen klaren Abwärtstrend an und signalisieren, dass ein schneller Einstieg aktuell hochriskant wäre.

Aktienanalyse

Fazit: Experten raten zur Flucht
Fundamental betrachten Marktbeobachter das Geschäftsmodell zunehmend als riskante Wette. Das rasante Umsatzwachstum verpufft, wenn die Zinskosten den operativen Ertrag auffressen. Da hilft es auch wenig, dass der Chip-Gigant Nvidia als Ankerinvestor an Bord ist. Analysten raten Anlegern, von solchen hochverschuldeten Cloud-Wetten Abstand zu nehmen und bei KI-Investments lieber auf etablierte Branchenriesen mit starkem Cashflow zu setzen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ5KMC
Ask: 1,52
Hebel: 18
mit starkem Hebel
VH9DVE
Ask: 5,26
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ5KMC VH9DVE. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen Hauptdiskussion
2 Lage immer dramatischer: Novo Nordisk – Aktie bricht ein. Das sind die neuen Kursziele Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Steinmeier-Nachfolge wird am 30. Januar 2027 bestimmt Hauptdiskussion
4 Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich unerwartet ein Hauptdiskussion
5 TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Februar 2026 Hauptdiskussion
6 APA ots news: "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)" zur... Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Netflix wirft hin, Aktie schießt hoch: Geht dieses Hollywood-…

18:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Minus 80% vom Rekordhoch: Warum Anleger Duolingo jetzt bestrafen

17:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Microsoft unter Druck: Japan ermittelt jetzt

12:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nel ASA dreht auf: Auftragseingang explodiert plötzlich!

12:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom: Rekordzahlen trotz Dollar-Druck

12:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax steht vor einem spannenden Wochenfinale: Allianz – Starke …

9:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP-Konkurrent im Fokus: Salesforce mit robusten Zahlen. Was macht …

8:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marktreaktion auf Jahreszahlen: AIXTRON Aktie in Grün Gewinn schwä…

Gestern 18:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer