Cybersecurity-Player Okta: Q2-Zahlen treiben Aktie nach oben

Die Aktie von Okta notiert derzeit bei 80,23 EUR. Nach Vorlage starker Quartalszahlen gewinnt das Papier an Aufmerksamkeit, während Analysten ihre Kursziele nach oben anpassen. Doch neben Euphorie über das Wachstum im Cybersecurity-Markt gibt es auch kritische Stimmen, die auf hohe Bewertung und Wettbewerbsdruck hinweisen.
Quartalszahlen über Erwartungen

Im zweiten Quartal 2025 erzielte Okta einen Umsatz von 655 Millionen USD, ein Plus von rund 19 % gegenüber dem Vorjahr. Damit übertraf der Konzern die Analystenschätzungen, die im Vorfeld bei rund 640 Millionen USD gelegen hatten. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,44 USD, deutlich höher als die erwarteten 0,32 USD. Damit beweist Okta, dass sich seine Rolle als führender Anbieter für Identitäts- und Zugriffslösungen in der Cloud weiter festigt.

Kernsegment Identity Security wächst stark

Treiber der Entwicklung bleibt das Geschäft mit Identity Security. Hier konnte Okta große Unternehmenskunden gewinnen, die im Zuge der digitalen Transformation verstärkt auf Cloud-Sicherheit setzen. Besonders gefragt sind Lösungen wie Okta Workforce Identity, die Unternehmen helfen, ihre Mitarbeiterzugriffe effizient zu verwalten. Im Bereich Customer Identity stieg der Umsatz um 22 %, was zeigt, dass auch externe Anwendungen zunehmend abgesichert werden.

Analysten sehen Potenzial

Mehrere Banken haben ihre Kursziele nach den Zahlen angehoben. Morgan Stanley erhöhte von 75 USD auf 95 USD, während JPMorgan das Papier nun bei 100 USD sieht. Begründet wird dies mit robustem Wachstum, einer verbesserten Kostenstruktur und Fortschritten beim Cashflow. Okta erwartet für das Gesamtjahr nun Umsätze von 2,65 bis 2,70 Milliarden USD – eine leichte Anhebung der bisherigen Prognose.

Bewertung und Risiken

Mit einem Kurs von 80,23 EUR und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von knapp 9 ist die Aktie jedoch kein Schnäppchen. Die operative Marge liegt erst bei 11 %, was im Vergleich zu reifen Software-Unternehmen niedrig ist. Zudem wächst der Wettbewerb: Microsoft (Azure AD) und Ping Identity setzen Okta zunehmend unter Druck. Ein weiteres Risiko bleibt die Integration von Übernahmen, die in der Vergangenheit nicht immer reibungslos verlief.

Langfristige Perspektive

Die langfristigen Aussichten sind dennoch vielversprechend. Cybersecurity bleibt einer der am schnellsten wachsenden Märkte, mit jährlichen Wachstumsraten von rund 12 %. Experten gehen davon aus, dass Identitätslösungen einen immer größeren Stellenwert einnehmen werden, da hybride Arbeitsmodelle und Cloud-Infrastrukturen Standard werden. Okta positioniert sich hier als unabhängiger Anbieter, was vielen Unternehmen Vorteile gegenüber Plattformriesen bietet.

Community-Stimmung

Im Forum zeigt sich vorsichtiger Optimismus. Einige Anleger feiern die Q2-Zahlen als „Durchbruch“, der Okta wieder auf Wachstumskurs gebracht habe. „Endlich wieder Vertrauen ins Management“, schreibt ein Nutzer. Andere bleiben skeptisch und verweisen auf die hohe Bewertung: „Bei über 80 € ist viel Fantasie eingepreist, Rücksetzer sind möglich.“
Insgesamt überwiegt die Hoffnung auf weiteres Wachstum, doch die Diskussionen zeigen, dass Investoren sich der Risiken bewusst sind.

Bn-Redaktion/pl
