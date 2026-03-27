Geologische Rarität, starke Zahlen
Steht hier die Neubewertung bevor?
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D-Wave Quantum unter Verkaufsdruck

Warum die Börse den Milliardenmarkt der Zukunft derzeit meidet 27.03.2026, 16:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild D-Wave
© Bild von D-Wave Quantum
Während der breite Technologiemarkt am Freitag nach einer volatilen Handelswoche nach Stabilität sucht, setzt sich bei D-Wave Quantum die schmerzhafte Korrektur fort. Mit einem Rücksetzer auf 14,57 USD markierte das Papier am späten Donnerstagabend ein neues Mehrmonatstief und verlor allein im gestrigen New Yorker Handel rund 9,6 %. Der Kontrast könnte dabei kaum größer sein: Während spekulative Anleger aufgrund der massiven Verluste die Flucht ergreifen, sehen Analysten in der aktuellen Schwäche eine historisch seltene Einstiegschance.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
D-Wave Quantum 11,97 EUR -6,87 % L&S Exchange

Die nackten Zahlen: Wachstum trifft auf Millionenverluste
Die jüngst veröffentlichte Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 ist die Wurzel der aktuellen Verunsicherung. Zwar konnte D-Wave seinen Umsatz um knapp 19 % auf 2,75 Mio. USD im Schlussquartal steigern, blieb damit aber hinter den Markterwartungen von über 3,7 Mio. USD zurück. Besonders der ausgewiesene Nettoverlust von 355 Mio. USD schreckte Investoren ab, auch wenn ein Großteil davon auf nicht zahlungswirksame Neubewertungen von Optionsscheinen entfiel. Der Markt fokussiert sich derzeit jedoch primär auf die hohe Cash-Burn-Rate und die astronomische Bewertung (P/S-Ratio), was D-Wave in einem Umfeld steigender Zinsen anfällig für heftige Abverkäufe macht.

Insider-Aktivitäten und psychologische Hürden
Der Fall unter die wichtige Marke von 15 USD hat technisch orientierte Verkäufe beschleunigt. Dass zeitgleich Verkäufe durch Führungskräfte wie Finanzchef John M. Markovich gemeldet wurden, belastete das Sentiment zusätzlich. Zwar dienten diese Transaktionen nachweislich lediglich der Deckung von Steuerpflichten aus Aktienvergütungen, doch in einem nervösen Marktumfeld werden solche Details oft von der Angst vor einer weiteren Kapitalverwässerung überlagert. Hinzu kommt ein branchenweites Phänomen: Auch Konkurrenten wie IonQ und Rigetti Computing kämpfen derzeit mit zweistelligen Kursrückgängen, da Investoren Kapital aus unprofitablen "Zukunftswetten" abziehen.

Die paradoxe Einigkeit der Analysten
Trotz des Kursmassakers bleibt das Lager der Experten bemerkenswert optimistisch. Von 16 beobachtenden Analysten vergeben fast alle eine Kaufempfehlung, wobei das durchschnittliche Kursziel bei rund 37 USD liegt. Dies impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 150 %. Die Begründung der Bullen: D-Wave ist das einzige Unternehmen, das bereits heute kommerziell nutzbare Quanten-Annealing-Systeme an Fortune-100-Kunden ausliefert. Um diese Botschaft stärker in den Fokus zu rücken, startet das Unternehmen am 7. April 2026 eine neue Kommunikationsoffensive über das Podcast-Format „Quantum Matters“.

Fazit für Anleger
Die Aktie von D-Wave Quantum befindet sich in einer schwierigen Phase, in der technische Verkaufssignale die fundamentalen Fortschritte überlagern. Die charttechnische Situation bleibt angespannt, solange eine nachhaltige Stabilisierung über der Marke von 15 USD ausbleibt. Langfristig orientierte Investoren sollten den Fokus auf die für April angekündigte Kommunikationsoffensive legen, die Aufschluss darüber geben wird, wie schnell die Transformation von der Forschung zur breiten kommerziellen Nutzung gelingen kann. Bis dahin ist mit einer anhaltend hohen Volatilität zu rechnen.

Bn-Redaktion/js
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