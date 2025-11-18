Dax auf 20.000 Punkte bis Jahresende? Heidelberg Materials stemmt sich gegen drohendes Kursdebakel

Dax auf 20.000 Punkte bis Jahresende?

So langsam wird es hinsichtlich einer potenziellen Jahresendrallye an den Aktienmärkten eng. Dax & Co. geraten zunehmend ins Wanken. Die Warnsignale mehren sich. Die Hoffnung auf ein kurzfristiges Aufbäumen schwindet. Vielmehr muss nun damit gerechnet werden, dass es jetzt erst richtig mit der Korrektur losgeht.
Der Dax hat den Kontakt zur Marke von 24.000 Punkten abreißen lassen. Derzeit orientiert er sich mit Vehemenz in Richtung der Marke von 23.000 Punkten. Mit der Schwäche reagiert der deutsche Leitindex auf die fortschreitende Destabilisierung der US-Indizes. Vor allem der US-Technologiesektor leidet hier unter massiven Gewinnmitnahmen. 

Die Marktakteure warten zudem auf wichtige Konjunkturdaten. Wegen des langwierigen US-Shutdowns ist die Datenlage noch immer recht dünn. Zahlreiche relevante Daten müssen nachgemeldet werden. Hinsichtlich des Fed-Termins im Dezember wähnen sich die Aktienmärkte noch immer in einer Art „Blindflug“. Am Donnerstag soll nun der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober nachgereicht werden; bekanntlich ein wichtiger Gradmesser für die Fed.  

Kurzum. Die Konsolidierung schreitet voran. Vor allem der hochgejubelte Technologiesektor leidet gegenwärtig. In Bezug auf den Dax muss mit weiteren Abgaben gerechnet werden. Ein Test der 23.000 Punkte scheint unausweichlich zu sein. Sollte es für den Index darunter gehen, könnte es richtig unangenehm werden. Selbst eine Korrektur auf 20.000 Punkte ist als Szenario nicht auszuschließen. Die nächsten Handelstage werden womöglich entscheidend.  

Heidelberg Materials stemmt sich gegen drohendes Kursdebakel

Heidelberg Materials (WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker-Symbol: HEI) stemmt sich derzeit mit Vehemenz gegen ein drohendes Kursdebakel

Heidelberg Materials Aktienchart

Noch hält sich die Aktie des Baustoff-Konzerns stabil und trotzt damit weitgehend der um sich greifenden Nervosität. Starke Quartalsdaten und eine Reihe positiver Analystenkommentare stützen Heidelberg Materials. Dennoch ist die Konstellation nicht ohne Risiken. 

Mit knapp 217 Euro bildete die Aktie zuletzt zwar ein neues 52-Wochen-Hoch aus, doch der darauffolgende Rücksetzer neutralisierte bereits das zwischenzeitlich ausgelöste Kaufsignal. In den nächsten Handelstagen muss es der Aktie darum gehen, den Rücksetzer in möglichst engen Grenzen zu halten. Der obere Kursverlauf weist Anzeichen einer Top-Bildung auf. Diese nimmt weiter Form an, sollte es für Heidelberg Materials  unter die Zone 192 Euro / 191 Euro gehen. 

Zusammengefasst

Auf den ersten Blick wirkt Heidelberg Materials aus charttechnischer Sicht noch stabil. Dennoch würde sich das Chartbild bei einem Rücksetzer unter die 191 Euro schnell eintrüben.   

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
