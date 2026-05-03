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Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

Allianz – Kommt es zum großen Knall? 03.05.2026, 09:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Allianz – Kommt es zum großen Knall?
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Dem Dax steht eine spannende Handelswoche ins Haus. Die Herausforderungen für die Finanzmärkte werden nicht weniger. Iran-Krieg, Quartalszahlen und nun auch noch der drohende Zollkrieg zwischen den USA und der EU dürften das Handelsgeschehen in den kommenden Tagen bestimmen. Und damit nicht genug. Der Monatswechsel bringt es mit sich, dass zahlreiche eminent wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht werden. Der Mai könnte an der Börse turbulent beginnen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 389,05 EUR +0,14 % Lang & Schwarz
DAX 24.297,53 PKT +1,97 % Ariva Indikation

Der Dax beendete die letzte Handelswoche komfortabel oberhalb von 24.000 Punkten. Aus charttechnischer Sicht ist die Ausgangsposition demnach so schlecht nicht, um die Bewegung in Richtung 25.000 Punkte auszudehnen. Ob ihm das vor dem Hintergrund der schwierigen Gemengelage jedoch gelingen wird, ist fraglich und bleibt abzuwarten. Ein erneuter Rücksetzer unter die 24.000er Marke wäre ein Rückschlag für den Index und müsste aus charttechnischer Sicht durchaus als Warnsignal bewertet werden.

Die Allianz wird erst am 13. Mai 2026 die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 veröffentlichen. Nichtsdestotrotz ist die aktuelle Konstellation bereits jetzt überaus spannend, steht die Aktie doch vor einer potenziellen Weichenstellung.

Chartanalyse

Allianz – Kommt es zum großen Knall?

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) ringt weiterhin um den Befreiungsschlag. Im Fokus steht hierbei der Widerstand um 395 Euro, der vor wenigen Tagen ein weiteres Mal erfolglos getestet wurde und die damit verbundene Marke von 400 Euro, die wiederum eine große psychologische Bedeutung hat. Ein Ausbruch über die 400 Euro käme einem Befreiungsschlag gleich. Mit diesem Knall könnten weitere Kursgewinne einhergehen. Die Fehlversuche mahnen jedoch zur Vorsicht. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer auf 365 Euro begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung ist unverändert in den Kursbereich von 340 Euro / 332 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Kurzum

In einem schwierigen Marktumfeld behauptet sich die Allianz-Aktie. So weit, so gut. Allerdings mangelt es ihr an Aufwärtsmomentum. Ein Vorstoß über die Zone 395 Euro / 400 Euro wäre eminent wichtig. Obacht ist geboten, sollte es für die Allianz unter die 365 Euro gehen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „neutral“ für die Allianz und das Kursziel von 380 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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