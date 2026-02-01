Anzeige
Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Bayer – Wann fällt die Marke von 50 Euro?
Nach einer überaus turbulenten Handelswoche richten sich die Blicke bereits auf die neue Handelswoche und damit auf den neuen Monat. Der Januar gestaltete sich für den Dax durchaus ambivalent. Dem Index gelang zunächst ein robuster Start in das Börsenjahr. Nicht zuletzt geopolitische Faktoren (Stichwort Trumps Zolldrohungen in der Grönlandfrage) kühlten die Kaufstimmung nachhaltig ab. Nachdem sich Trumps Zolldrohung bis auf Weiteres in Luft auflöste, kam es zu einer halbherzigen Erholung im Dax. Doch auch diese wurde wieder abverkauft, sodass der Index  den Januar im Großen und Ganzen auf dem Niveau des Jahresauftakts abschloss.
Die neue Handelswoche respektive der neue Börsenmonat bringt es mit sich, dass wieder eine Reihe relevanter Konjunkturdaten zur Veröffentlichung anstehen. Gleich zu Wochenbeginn werden die aktuellen Januar-Daten zur Entwicklung des deutschen Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe erwartet. Mit dem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe wartet auch das US-Pendant am Montag (02. Februar) auf seine Veröffentlichung. Die Schlagzahl bleibt im Wochenverlauf hoch. Am Freitag gibt es mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Januar schließlich die wohl wichtigste Datenreihe dieser Handelswoche.

Kurzum. Dem Dax dürfte eine weitere turbulente Handelswoche ins Haus stehen. Konjunkturdaten, Geopolitik und nicht zuletzt die Quartalsberichtsaison halten den Index in Atem. Aus charttechnischer Sicht muss es dem Index darum gehen, die 24.000 Punkte zu verteidigen. Um erste Akzente auf der Oberseite zu setzen, bedarf es eines Vorstoßes über die 25.000er Marke.

Zu den Dax-Werten, die nach wie vor einen überaus robusten Eindruck machen, gehört die Bayer-Aktie. Es fehlt „nur“ noch der Sprung auf die 50 Euro-Marke. Der Weg dahin ist jedoch steinig.

Mit dem Ausbruch über die Marke von 30 Euro gelang der Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) eine spektakuläre Weichenstellung. Das war Ende November.

Chartanalyse

Seitdem bewegt sich die Bayer-Aktie in einem recht steil verlaufenden Aufwärtstrend. Dabei profitierte die Aktie von einer Reihe positiver Nachrichten. Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das 4. Quartal 2025 bzw. für das Gesamtjahr steht die nächste fundamentale Bewährungsprobe ins Haus. Bayer hat die Veröffentlichung der endgültigen Finanzergebnisse für den 25. Februar angekündigt. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Bayer muss über die 46,8 Euro, um das Aufwärtsmomentum in Richtung 50 Euro anzukurbeln. Gleichzeitig sollten etwaige Rücksetzer auf 40 Euro begrenzt bleiben, um gar nicht erst auf der Unterseite in die Bredouille zu geraten.

