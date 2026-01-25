Anzeige
25.01.2026, 08:54 Uhr

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Deutsche Bank – Aktie könnte durchstarten, wenn…
Geht es noch turbulenter? Nach einer überaus anspruchsvollen Handelswoche, in der die Trump-Grönland-Thematik das Handelsgehen maßgeblich beeinflusste, dürfte sich der Dax nach einer ruhigen Handelswoche „sehnen“. Doch mit der Hoffnung ist das bekanntlich so eine Sache. In den nächsten Tagen stehen zahlreiche eminent wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die die Karten an den Aktienmärkten neu mischen könnten. So wird es aus deutscher Sicht bereits am Montag (26. Januar) spannend, wenn frische ifo-Daten veröffentlicht werden. Die Schlagzahl bleibt im Wochenverlauf hoch. So wird unter anderem am Dienstag in den USA das eminent wichtige US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board) erwartet. Neben zahlreichen Konjunkturdaten blicken die Marktakteure auch auf die Quartalsberichtssaison. Diese nimmt weiter Schwung auf.
Die anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch (28. Januar) ist der Höhepunkt der neuen Handelswoche. Mit einer Zinssenkung jetzt im Januar ist jedoch nicht zu rechnen. Vielmehr werden die begleitenden Kommentare und Kommuniqués der US-Notenbank im Fokus stehen.

Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es dem Dax gelingen würde, die wichtige Marke von 25.000 Punkten zurückzuerobern und diesen Ausbruch im Anschluss zu manifestieren. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten muss demnach das erklärte Ziel sein. Doch das ist kein Selbstläufer. Auf der Unterseite gilt es, die 24.000er Marke im Auge zu behalten.

Deutsche Bank – Aktie könnte durchstarten, wenn…

Die Deutsche Bank-Aktie (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) bewegt sich noch immer knapp unterhalb des aktuell gültigen 52-Wochen-Hochs (34,2 Euro).

Aktienchartanalyse

Diese Marke muss überwunden werden, will die Aktie Akzente auf der Oberseite setzen und die potenziellen Bewegungsziele im Bereich von 36 Euro / 37 Euro in Angriff nehmen. Das Momentum hat sich den letzten Tagen und Wochen ein wenig abgekühlt. Dieses muss neu belebt werden; im besten Fall mit einem schnellen Ausbruch über die 34,2 Euro. Mit Blick auf die Unterseite muss vor allem der Kursbereich von 30 Euro im Auge behalten werden. Darunter darf es nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Warburg Research bestätigten zuletzt ihr Votum „hold“ für die Aktie der Deutschen Bank. Das Kursziel hoben sie indes von 30,4 Euro auf 34,6 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
