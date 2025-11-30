Anzeige
Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

Deutsche Telekom – Gelingt jetzt endlich der Befreiungsschlag? 30.11.2025, 09:12 Uhr

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Deutsche Telekom – Gelingt jetzt endlich der Befreiungsschlag?
© Bild: istockphoto.com/Timon Schneider
Der Dax startet in die letzten Handelswochen des Börsenjahres 2025. Und diese werden es noch einmal in sich haben. Will der Index die Chance auf eine Jahresendrallye ergreifen, dann wäre jetzt der ideale Zeitpunkt. Der Monatswechsel bringt es mit sich, dass in den nächsten Tagen eine erdrückende Anzahl relevanter Konjunktur- und Preisdaten auf die Marktakteure einprasseln werden. Frische Impulse für die Kursentwicklung der Indizes sind quasi garantiert. Nicht zuletzt werden die US-Daten ganz unter dem Eindruck der anstehenden Leitzinsentscheidung der Fed am 10. Dezember bewertet werden. Zuletzt erhielten die Hoffnungen auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank neue Nahrung.
Es bleibt spannend. Dem Dax muss es nun aus charttechnischer Sicht gelingen, die Erholung der letzten Tage über den eminent wichtigen Kursbereich von 24.000 Punkten zu ziehen. Ein Vorstoß über die 24.000er Marke könnte hinsichtlich einer möglichen Jahresendrallye der entscheidende Türöffner sein.

Zerrt die Aktie der Deutschen Telekom noch einmal an den Ketten der Korrektur? In den letzten Wochen und Monaten ging es für den Überflieger vom Jahresbeginn stramm gen Süden. Zuletzt versuchte sich die Aktie an einer Bodenbildung im Bereich von 26 Euro bis 28 Euro.

Deutsche Telekom – Gelingt jetzt endlich der Befreiungsschlag?

Der untere Chart der Deutschen Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) zeigt die Kursschwäche der letzten Monate eindrucksvoll. Dominante  Abwärtstrends halten die Aktie nach wie vor im Würgegriff, könnten nun aber zur Disposition stehen.

Chartanalyse

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: In den letzten Tagen kämpfte sich die Aktie an die Marke von 28 Euro heran. Nun muss es über den Widerstand gehen, um das Thema Bodenbildung / untere Trendwende zu forcieren. Die Chancen stehen vor dem Hintergrund des robusten Gesamtmarktes so schlecht nicht. Sollte es zu einem Vorstoß über die 28 Euro kommen, darf es dabei aber nicht bleiben. Für die Aktie muss es im Nachgang über die 30 Euro gehen. Das wäre aus charttechnischer Sicht eine Art Befreiungsschlag. Unter die 26 Euro sollte es dabei nicht mehr gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen – Gegenwind für die Aktie

Die Analysten von JPMorgan bestätigten ihr Votum „overweight“ für die Aktie. Das Kursziel senkten sie hingegen von 43,5 Euro auf 39 Euro. Ganz ähnlich gingen die Analysten von Bernstein Research vor. Sie bestätigten ihr Votum „outperform“ für die Aktie. Das Kursziel senkten sie aber von 40 Euro 37 Euro.

Bn-Redaktion/mt
