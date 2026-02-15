Anzeige
Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: E.ON – Aktie nimmt Marke von 20 Euro ins Visier
Der ambivalente Wochenschluss – der Dax konnte nicht die Marke von 25.000 Punkten zurückerobern – lässt eine spannende Handelswoche erwarten. Geling dem Index die Rückkehr über die 25.000 Punkte? Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig.
Die neue Handelswoche ist gespickt mit wichtigen Terminen. Aus deutscher Sicht wird es vor allem am kommenden Dienstag (17. Februar) interessant, wenn unter anderem die deutschen Verbraucherpreisdaten für Januar und die aktuelle ZEW-Daten veröffentlicht werden. Mit der Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung (27. Januar / 28. Januar) des FOMC der US-Notenbank könnte der Mittwoch richtungsweisenden Charakter haben.

Kurzum. Aus charttechnischer Sicht bleibt es dabei. Der Dax muss über die 25.000 Punkte und sollte auf der Unterseite etwaige Rücksetzer eng begrenzen. Ein Rutsch unter die 24.000 Punkte würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

E.ON – Aktie nimmt Marke von 20 Euro ins Visier

Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) gehört in der aktuellen Marktphase zu den stärksten Titeln im Dax. Die Hausse des Versorgers läuft auf Hochtouren. Ein Ende ist noch nicht abzusehen. Vielmehr ist eine weitere Beschleunigung der Aufwärtsbewegung nicht auszuschließen.

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu E.ON notierte die Aktie noch unterhalb von 18 Euro. Die Marke entpuppte sich auch im weiteren Verlauf als harte Nuss. Nach einigem Hin und Her gelang E.ON schließlich der Sprung über die 18 Euro. Das damit ausgelöste frische Kaufsignal könnte die Aktie nun in Richtung 20 Euro führen. Die Marke dürfte bereits eine gewisse Anziehungskraft entwickeln. Auf der Unterseite stellen die Kursbereich von 17 Euro und 16,5 Euro wichtige Unterstützungen dar.

E.ON wird am 25. Februar die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 präsentieren. Spätestens dann wird das exponierte Kursniveau der Aktie auf den Prüfstand kommen.

E.ON gehört derzeit zu den Aktien im Dax, die das stärkste Aufwärtsmomentum aufweisen. Eine Ausdehnung der Aufwärtsbewegung über die 20 Euro hinweg sollte nicht überraschen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten die Kursbereiche um 17,0 Euro und 16,5 Euro nicht unterschritten werden.

Die Analysten von Berenberg stufen die E.ON-Aktie auf „hold“. Das Kursziel hoben sie von 17,7 Euro auf 18,1 Euro an. Die Analysten von JPMorgan bewerten E.ON mit „overweight“. Das Kursziel passten sie von 17,5 Euro auf 18,75 Euro an.

