Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: E.ON – Volle Kraft voraus! Wird der Deckel jetzt gesprengt?

Die Spannung steigt. Der Dax geht in die erste komplette Handelswoche des neuen Börsenjahres 2026. Dem Monat Januar wird nicht selten ein richtungsweisender Charakter zugebilligt. Insofern wäre ein starker Start schon ein erster Hinweis darauf, wohin die Reise in diesem Jahr gehen könnte.
Eine Vielzahl von zu veröffentlichenden Konjunktur- und Preisdaten  dürfte in jedem Fall für Bewegung sorgen. Gleich zu Wochenbeginn stehen wichtige Daten zur Veröffentlichung an. Nicht zuletzt in den USA, wo unter anderem der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe erwartet wird. Die Schlagzahl bleibt im Wochenverlauf hoch, ehe der Freitagshandel sehr wahrscheinlich unter dem Einfluss des eminent wichtigen US-Arbeitsmarktberichts für Dezember stehen wird. Dabei gilt es nicht nur die Zahl der neugeschaffenen Stellen exLandwirtschaft zu bewerten, auch die Entwicklung der Stundenlöhne sollte nicht außer Acht gelassen werden.

Aus charttechnischer Sicht bleibt es für den Dax dabei – neue Hochs müssen her, um die Rallye wieder zu forcieren. Anders ausgedrückt: Der Dax muss über die 24.770 Punkte. Gleichzeitig gilt es, Rücksetzer auf 24.000 Punkte zu begrenzen, um gar nicht erst auf der Unterseite in die Bredouille zu geraten.  

Die E.ON-Aktie erwischte am Freitag bereits einen glänzenden Start in das neue Börsenjahr. Diesen gilt es, nun zu bestätigen.

E.ON – Volle Kraft voraus! Wird der Deckel jetzt gesprengt?

Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) lässt in diesen Tagen nichts anbrennen. Mitte Dezember testete die Versorgeraktie die eminent wichtige Unterstützungszone 15,0 Euro / 14,6 Euro und drehte im Anschluss nach oben ab.

Aktienchart

Mit dem Ausbruch über die 16 Euro knackte die Aktie gleichzeitig den kurzfristigen Abwärtstrend (rot dargestellt) sowie einen wichtigen Horizontalwiderstand. Damit öffnete sich für die E.ON-Aktie die Tür in Richtung 16,5 Euro. Dort befindet sich wiederum das markante Doppeltop, das sich im letzten Börsenjahr 2025 etablierte. Ein Vorstoß über die 16,5 Euro verspricht beachtliches Potenzial und würde die Aktie bereits vom Kursbereich um 20 Euro „träumen lassen“. Auf der Unterseite gilt es hingegen, etwaige Rücksetzer rasch einzudämmen. Zentrale Bedeutung als Unterstützung hat unverändert der Kursbereich 15,0 Euro / 14,5 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stuften die Aktie zuletzt mit „overweight“ ein. Das Kursziel hoben sie von 16 Euro auf 17,5 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
