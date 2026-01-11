Anzeige
Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

Mercedes-Benz – Das wird nun entscheidend 11.01.2026, 08:50 Uhr

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Mercedes-Benz – Das wird nun entscheidend
© Bild: istockphoto.com/jax10289
Das starke Wochenfinale bringt den Dax für die neue Handelswoche in eine exzellente Ausgangsposition. Einer Fortsetzung der Rekordjagd scheint nicht sonderlich viel im Weg zu stehen. Nach dem Vorstoß über die 25.200 Punkte steht für den Dax die Tür auf der Oberseite offen. Weitere Rekorde scheine bereits ausgemachte Sache, dabei hat es die kommende Woche in sich. Zahlreiche Konjunktur- und Preisdaten könnten dem Dax in der nächsten Handelswoche ein Bein stellen. Ein Selbstläufer wird die Rekordjagd nicht.
Vor allem der kommende Dienstag (13. Januar) hat es in sich. In den USA stehen die aktuellen Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Dezember zur Veröffentlichung an. Bereits einen Tag später am Mittwoch werden die nicht minder wichtigen US-Erzeugerpreise veröffentlicht. Zusätzlich gibt es am Mittwoch mit den US-Einzelhandelsumsätzen einen weiteren überaus relevanten Gradmesser.

Für den Dax muss es kommenden Handelstagen darum gehen, die exzellente Ausgangsposition zu nutzen. Eine Ausdehnung der Aufwärtsbewegung in Richtung 26.000 Punkte muss das erklärte Ziel des Index sein. Etwaige Rücksetzer sollten dabei tunlichst eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden.

Während der Dax gleich zu Jahresbeginn seine Rekordjagd aufnehmen konnte, ist die Aktie des Stuttgarter Automobilherstellers noch mit angezogener Handbremse unterwegs. Der zentrale Widerstandsbereich 62 Euro / 63 Euro hält dem Druck bis dato stand.

Mercedes-Benz - Das wird nun entscheidend

Trotz vielversprechender Ansätze verpasste es die Mercedes-Benz-Aktie (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG), den zentralen Widerstandsbereich 62 Euro / 63 Euro nachhaltig aufzubrechen und sich so den Weg in Richtung 66,3 Euro oder 70 Euro zu ebnen.

Das Scheitern ist aus charttechnischer Sicht durchaus „ärgerlich“, droht doch das Momentum zu schwinden. Noch notiert die Aktie im Bereich von 60 Euro und hält so zumindest den Kontakt zur Widerstandszone. Sollte es hingegen zu einem Rücksetzer unter die 57,2 Euro kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Gleichzeitig müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 50 Euro gerechnet werden,

Die Analysten von Jefferies stufen die Mercedes-Benz-Aktie unverändert mit „hold“ ein. Das Kursziel hoben sie indes von 62 Euro auf 65 Euro an. Die Analysten von JPMorgan bestätigten ihr Votum „overweight“ für die Aktie des Autobauers. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner unverändert bei 68 Euro.

