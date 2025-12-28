Dax - Ausblick auf die neue Handelswoche

Dax - Ausblick auf die neue Handelswoche: RWE – Aktie könnte Weichen für Start ins neue Jahr stellen
Der Dax startet morgen (Montag, 29. Dezember) in die letzten Handelstage des Börsenjahres 2025. Größere Verwerfungen dürften dabei wohl ausbleiben. Das Handelsgeschehen steht ganz im Zeichen des Jahreswechsels.
In den Tagen bis zum Jahreswechsel werden noch einige wichtige Konjunkturdaten erwartet. Vor allem aus Asien, wo der Handel weitergehend normal weiterläuft. Aber auch in den USA gibt es noch den einen oder anderen Termin, der für etwas Bewegung sorgen könnte. So werden am Dienstag (30. Dezember) Daten unter anderem zum wichtigen US-Immobilienmarkt erwartet. Zudem wird das Protokoll zur Sitzung des FOMC der US-Notenbank am 09. Dezember / 10. Dezember veröffentlicht.

Aus charttechnischer Sicht muss es für das Dax in den kommenden Tagen darum gehen, sich weiterhin oberhalb von 24.000 Punkten zu halten, um so eine gute Ausgangslage für den Start ins Börsenjahr 2026 zu haben. Ein Rücksetzer unter die 24.000er Marke wäre indes ein herber Rückschlag.

Zu den Aktien, die im Börsenjahr 2025 überzeugen konnten, gehört die RWE-Aktie. Die Versorger-Aktie startete mit knapp 29 Euro ins Börsenjahr. Aktuell notiert sie im Bereich von 44,6 Euro. Die knapp 53 Prozent, die die Aktie in 2025 (bis dato) zulegen konnte, sind sehr beachtlich. Wie geht es nach der veritablen Kursrallye in 2026 weiter? Wird die Rallye fortgesetzt oder kommt es zu einer Korrektur?

RWE – Aktie könnte Weichen für Start ins neue Jahr stellen

Ein erneutes Anlaufen des markanten 52-Wochen-Hochs, dass die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) im November im Bereich von 46,9 Euro ausbildete, sollte man nicht unbedingt erwarten. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn der RWE-Aktie die rasche Rückkehr über die 45 Euro gelingen würde.

Ein Vorstoß über die 45 Euro würde ein frisches Kaufsignal in Richtung 46,9 Euro auslösen. Sollte es dann auch noch über die 46,9 Euro gehen, wäre der Weg in Richtung 50 Euro frei. Doch das scheint eher eine Aufgabe für das erste Quartal 2026 zu sein. Auf der Unterseite sollten etwaige Rücksetzer hingegen eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Im besten Fall geht es für die Aktie nicht mehr unter die 43 Euro. Die zentrale Unterstützung ist in den Kursbereich 40,0 Euro / 39,5 Euro zu verorten.

Bn-Redaktion/mt
