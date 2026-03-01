Anzeige
Dax – Ausblick. Zwischen Iran-Krieg und Zahlenflut: RWE – Aktie läuft heiß. Nächstes Kursziel 60 Euro?
Der Dax steht vor einer wichtigen und womöglich richtungsweisenden Handelswoche. Der Monatsbeginn bringt es mit sich, dass zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht werden. So steht gleich zu Wochenbeginn am Montag (02. März) in den USA die Veröffentlichung des eminent wichtigen ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe an. Am Mittwoch folgt der ISM-Index für den Dienstleistungssektor. Die Woche wird am Freitag vom US-Arbeitsmarktbericht für Februar beschlossen. Aus deutscher Sicht wird unter anderem am Montag ebenfalls der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht.
Angesichts der geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten vom Wochenende bleibt jedoch abzuwarten, inwieweit die Aktienmärkte zur Tagesordnung übergehen können. Je länger die militärische Auseinandersetzung anhält, desto belastender könnte es für die Aktienmärkte werden.

Dabei hatte sich aus charttechnischer Sicht die Lage für den Dax zuletzt deutlich verbessert, als es dem Index gelang, sich von der 25.000er Marke in Richtung Rekordhochs zu lösen. Dieses exponierte Kursniveau kommt nun angesichts der zahlreichen Konjunkturdaten und der Eskalation im Iran-Konflikt auf den Prüfstand. Ein turbulenter Handelsverlauf im Dax sollte nicht überraschen.

Zu den Dax-Werten, die derzeit ein unfassbares Aufwärtsmomenum aufweisen, gehört die RWE-Aktie. RWE ist nicht der einzige haussierende Versorgertitel. Europaweit zählen Versorger zu den bevorzugten Aktien.

Chartanalyse

RWE - Aktie läuft heiß. Nächstes Kursziel 60 Euro?

Wir haben einen 20-Jahres-Chart auf Monatsbasis bemüht, um die aktuelle charttechnische Lage der RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) adäquat darzustellen.

Im oberen Chart wird deutlich, dass die Aktie nach den Ausbrüchen über die 45 Euro und 50 Euro rasch den nächsten wichtigen Kursbereich von 55 Euro in den Fokus nahm. Die Aktie hat ohne Zweifel das Momentum auf ihrer Seite. Aktuell sieht es nach einer Bewegung in Richtung 60 Euro aus. Bei der zuletzt gezeigten Dynamik muss es dabei nicht bleiben. Etwaige Rücksetzer sollten möglichst eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Ein Rücksetzer unter die 50 Euro wäre bereits als Warnsignal zu bewerten. Sollte es darunter gehen, wäre das ein massives Warnsignal. RWE wird am 12. März die finalen Finanzergebnisse des Jahre 2025 präsentieren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten unlängst ihr Votum „overweight“ für RWE. Das Kursziel sehen sie bei 60 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten ihre Einstufung „buy“ und das Kursziel von 55 Euro.

Bn-Redaktion/mt
