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Dax bleibt in Deckung

Infineon – Ist der Boden erreicht? 17.03.2026, 10:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax bleibt in Deckung: Infineon – Ist der Boden erreicht?
© media.relations@infineon
In einem Spannungsfeld aus hohen Ölpreisen und den anstehenden Notenbankterminen bleibt der Dax in Deckung – sprich, der Index traut sich derzeit nicht über die 24.000 Punkte.
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Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 38,95 EUR -1,37 % Lang & Schwarz

Vor allem die hohen Ölpreise und die damit einhergehenden Belastungen setzen dem deutschen Leitindex in diesen Tagen zu.

Doch nicht nur die hohen Ölpreise lassen die Marktakteure vorsichtiger werden. Auch die anstehenden Notenbanktermine (Fed am Mittwoch, EZB am Donnerstag) verunsichern. Und nicht zuletzt steht am Freitag der große Verfallstag an den Börsen an. Der „Hexensabbat“ könnte die Karten noch einmal komplett neu mischen.

Kurzum. Die Handelswoche hat es in sich. An potenziellen Belastungsfaktoren mangelt es nicht. Noch befinden sich die Aktienmärkte im Allgemeinen und der Dax im Speziellen in einer Konsolidierungsphase. Daraus könnte jedoch schnell eine handfeste Korrektur werden. Um diese zu vermeiden, sollte es für den Dax nicht nachhaltig unter die 23.000 Punkte gehen.

Einige Dax-Titel sind in den letzten Tagen unter die Räder gekommen. Hierzu zählt nicht zuletzt Infineon. Die Aktie des deutschen Halbleiterkonzerns rauschte innerhalb kürzester Zeit von knapp 48 Euro auf unter 40 Euro. Der wichtige Prozess der Bodenbildung läuft bereits seit Tagen. Noch bleibt zwar abzuwarten, ob es sich tatsächlich um den Korrekturboden handelt, doch die Chancen dafür stehen so schlecht nicht.

Infineon – Ist der Boden erreicht?

Nach dem knackigen Rücksetzer ist die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) derzeit um Schadensbegrenzung bemüht. Kurzzeitig ging es auf unter 40 Euro. In dieser Phase wankte die Unterstützung um 38 Euro gewaltig. Selbst ein Durchmarsch auf 35 Euro hätte damals nicht überrascht. Doch die Infineon-Aktie konnte noch einmal den Kopf aus der Schlinge ziehen.

Die Zone 40 Euro / 38 Euro hat für die Bodenbildung der Aktie zentrale Bedeutung. Einen deutlichen Rücksetzer unter die 38 Euro gilt es zu verhindern. Anderenfalls wäre das Thema Bodenbildung auf diesem Niveau passé. Um erste Akzente auf der Oberseite zu setzen, bedarf es der Rückkehr über die 45 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS stufen die Infineon-Aktie unverändert mit „neutral“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 45 Euro. Deutlich optimistischer ist man im Hause Bernstein Research. Das Kursziel lautet hier 52 Euro und das Votum „outperform“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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