Deal mit Substanz
Diese Defence-Aktie übernimmt Cashflow-starken Fertiger – und baut eigene Produktionsmacht auf
Dax bleibt unter Druck

RWE – Zahlen da, Kursanstieg auch! 12.03.2026, 11:58 Uhr

Dax bleibt unter Druck: RWE – Zahlen da, Kursanstieg auch!
© Foto von Wim van 't Einde auf Unsplash
Der Dax steht weiterhin unter Druck. Die Lage im Nahen und Mittleren Osten bleibt angespannt. Der Ölsektor ist in Aufruhr. Dass die Ölpreise nach einer kurzen Schwäche wieder an der Tür zur 100er Marke klopfen, sorgt an den Aktienmärkten für Unbehagen. Die gestern veröffentlichten US-Verbraucherpreise vermochten es auch nicht, den Aktienindizes frische Impulse zu geben. So bleibt der Fokus auf den Nahen und Mittleren Osten gerichtet.
Der Dax verliert zur Stunde den Kontakt zur Marke von 24.000 Punkten. Die Korrektur setzt sich fort. Ein erneuter Test der 23.000 Punkte kann nicht ausgeschlossen werden. Während die Finanzberichte der deutschen Autobauer derzeit negative Schlagzeilen produzieren, sieht es in der „Versorgerecke“ ganz anders aus. RWE meldete für 2025 bockstarke Ergebnisse und verbreitete zudem mit seinem Ausblick positive Stimmung. Entsprechend wurden die Daten vom Markt aufgenommen – die RWE-Aktie legte kräftig zu. 

RWE AKtienchart

RWE – Zahlen das, Kursanstieg auch!

Die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) reagierte mit einem knackigen Kursanstieg auf die Zahlen. Und das zu Recht, denn diese konnten sich mehr als sehen lassen. RWE vermeldete für 2025 ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 5,087 Mrd. Euro. Das ist im Vergleich zu 2024 (damals 5,680 Mrd. Euro) zwar ein Rückgang, doch RWE erfüllte dennoch die Erwartungen. Das bereinigte EBIT wurde für 2025 mit 2,868 Mrd. Euro vermeldet, nach 3,561 Mrd. Euro in 2024. RWE veröffentlichte ein bereinigtes Nettoergebnis in Höhe von 1,803 Mrd. Euro (EPS: 2,48 Euro), nach 2,322 Mrd. Euro (EPS 3,12 Euro) in 2024. 

Für 2025 schlägt die Unternehmensführung die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,20 Euro (2024: 1,10 Euro) vor. 

Starker Ausblick

Für 2026 rechnet RWE mit einem bereinigten EBITDA in einer Spanne von 5,2 Mrd. Euro bis 5,8 Mrd. Euro. Für das Jahr 2027 liegt die Prognose für das bereinigte EBITDA zwischen 6,2 Mrd. Euro und 6,8 Mrd. Euro.

Das macht die Aktie 

Die RWE-Aktie reagierte zunächst positiv auf die Zahlen und legte innerhalb eines schwierigen Gesamtmarktes deutlich zu. Aktuell übt die Aktie immensen Druck auf den Widerstand von 55 Euro aus. Sollte dieser durchbrochen werden, würde sich die Tür in Richtung 60 Euro öffnen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer im besten Fall auf 50 Euro begrenzt bleiben.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
