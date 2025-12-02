8,5 Milliarden USD Gold im Boden:
Dax – Die Aufgabe „Jahresendrallye" wird nicht leichter

Heidelberg Materials setzt beeindruckende Vorstellung fort 02.12.2025, 10:02 Uhr

Dax – Die Aufgabe „Jahresendrallye“ wird nicht leichter: Heidelberg Materials setzt beeindruckende Vorstellung fort
© Heidelberg Materials AG
Nach einem gebrauchten Wochen- und zugleich Monatsbeginn wird die Aufgabe „Jahresendrallye“ für den Dax nicht leichter. Die im gestrigen Montagshandel erlittenen Kursverluste haben den Abstand des Index zur Marke von 24.000 Punkten weiter vergrößert. Gleichzeitig steigt damit das Risiko, dass es auf der Unterseite noch einmal krachen könnte. Einen Rücksetzer unter die 23.000 Punkte gilt es daher, unter allen Umständen zu verhindern. Anderenfalls könnte es hinsichtlich einer potenziellen Jahresendrallye im Dax eng werden.
Heidelberg Materials 218,60 EUR +0,16 %

Zahlreiche Konjunktur- und Preisdaten bestimmen derzeit das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten. Vor allem Daten, die im Hinblick auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank in der nächsten Woche eine gewisse Relevanz haben, stehen unter besonderer Beobachtung. 

Kurzum. Die Herausforderung „Jahresendrallye“ steht. Der Dax müsste nun aber so langsam in die Gänge kommen. Die Uhr tickt. 

Die Aktie des Baustoff-Konzerns Heidelberg Materials gehört in diesem Jahr bislang zu den positiven Überraschungen im Dax. Nicht jeder dürfte die Aktie zu Jahresbeginn auf dem Zettel gehabt haben. Was ist für die Aktie in 2025 noch möglich? Und wie stehen die Chancen im nächsten Jahr?

Heidelberg Materials – Aktie setzt beeindruckende Vorstellung fort

Heidelberg Materials (WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker-Symbol: HEI) ist drauf und dran, die Aufwärtsbewegung der letzten Monate fortzusetzen. Kürzlich markierte die Aktie des Baustoffkonzerns ein neues 52-Wochen-Hoch.  

Heidelberg Materials Aktienchart

Das Chartbild wird von einem intakten Aufwärtstrend dominiert. Zudem weist die Aktie intakte Unterstützungen auf. In Zahlen: Ende November markierte die Aktie mit 223,8 Euro ein neues Rekordhoch. Wichtige Unterstützungen verlaufen bereits bei 217 Euro und 213 Euro. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 192 Euro / 191 Euro zu verorten. Darunter sollte es unter allen Umständen nicht mehr gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig. 

Zusammengefasst

Das fundamentale Umfeld spricht für weiter anziehende Kurse. Aus charttechnischer Sicht würde ein Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch ein frisches Kaufsignal auslösen. Unter die 191 Euro sollte es indes nicht mehr gehen.  

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays stuften die Aktie zuletzt von „equal weight“ auf „overweight“ hoch. Das Kursziel für die Aktie wurde von 194 Euro auf 261 Euro angehoben. Die Analysten von Jefferies bestätigten hingegen ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 245,2 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
