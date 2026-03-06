Dax droht ein heikles Wochenfinale

Mercedes-Benz – Aktie mit Ritt auf der Rasierklinge 06.03.2026, 11:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax droht ein heikles Wochenfinale: Mercedes-Benz – Aktie mit Ritt auf der Rasierklinge
© Foto von Samuele Errico Piccarini auf Unsplash (Symbolbild)
Dem Dax steht ein schwieriges möglicherweise heikles Wochenfinale bevor. Die Lage im Nahen und Mittleren Osten hat sich noch nicht beruhigt. Spätestens nach den Erfahrungen vom letzten Wochenende dürfte man an den Aktienmärkten hinsichtlich einer potenziellen Eskalation am Wochenende gewarnt sein. Anders ausgedrückt: Der eine oder andere Marktakteur dürfte geneigt sein, vor dem Wochenende Positionen zu reduzieren oder glattzustellen, um nicht von einer möglichen Verschärfung der Lage überrascht zu werden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Mercedes-Benz Group 54,91 EUR -1,23 % Quotrix Düsseldorf
DAX 23.612,42 PKT -0,95 % Ariva Indikation

Doch damit nicht genug. Im weiteren Tagesverlauf steht der eminent wichtige US-Arbeitsmarktbericht für Februar zur Veröffentlichung an. In den letzten Tagen sanken die Erwartungen des Marktes hinsichtlich einer baldigen Leitzinssenkung der Fed – die Juni-Sitzung der Fed wurde hier vom Markt als potenzieller Termin ins Auge gefasst. Doch diese Erwartungshaltung hat gelitten, was nicht zuletzt an dem stark anziehenden US-Dollar zu erkennen ist. 

Kurzum. Ein Wochenschluss des Dax oberhalb von 24.000 Punkten wäre im Hinblick auf die nächste Handelswoche eminent wichtig. Sollte der Index die Handelswoche jedoch deutlich unterhalb von 24.000 Punkten abschließen, wäre das ein weiteres Signal dafür, dass die Destabilisierung des Index aus technischer Sicht voranschreitet.  

Auch die Aktie des Stuttgarter Autobauers steht ebenfalls vor einem möglicherweise richtungsweisenden Wochenfinale. Im Fokus befindet sich der Kursbereich von 55 Euro. 

Mercedes-Benz - Aktie mit Ritt auf der Rasierklinge 

Der untere Chart der Mercedes-Benz-Aktie (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG) verdeutlicht die spannende Konstellation.

Mercedes Benz Aktienchart

Nach den Mitte Februar veröffentlichten Zahlen entwickelte sich ein fröhliches Auf und Ab in der Aktie. Mercedes-Benz verließ hierbei jedoch nie die seit Monaten andauernde Handelsspanne mit den 55 Euro auf der Unterseite und 62,5 Euro auf der Oberseite. Gleichzeitig drückt von unten der mittelfristige Aufwärtstrend. Die 200-Tage-Linie befindet sich ebenfalls im Bereich von 55 Euro. Kurzum: Die Relevanz der 55 Euro ist hoch.
Sollte es daher zu einem Rücksetzer unter die 55 Euro kommen, wäre Obacht geboten. Gleichzeitig müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 50 Euro gerechnet werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die Aktie, senkten dabei aber das Kursziel von 71 Euro auf 69 Euro. Etwas weniger optimistisch sind die Analysten der kanadischen RBC. Deren Votum lautet „sector perform“. Das Kursziel senkten sie von 57 Euro auf 56 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
WA0XRU
Ask: 0,33
Hebel: 19
mit starkem Hebel
UP7E76
Ask: 0,89
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WA0XRU UP7E76. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
2 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
3 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
4 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
5 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Verteidigungswerte wieder gefragt: Rüstungsaktien erholen sich …

12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spannungen im Nahen Osten wirken sich aus: Lufthansa Aktie im Blick…

12:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Broadcom mit exzellenten Zahlen: Was ist jetzt noch drin für die …

10:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

IBM Aktie unter Druck: Bedroht KI das COBOL-Geschäft?

Gestern 18:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD enthüllt neue Batterie: 1.000 km Reichweite!

Gestern 18:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom: Starlink-Plan begeistert Anleger

Gestern 17:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordjahr bei Renk: Rüstungskonzern meldet Rekordzahlen – Aktie …

Gestern 17:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Fokus auf Health-Tech: Amazon präsentiert KI-Lösung für das …

Gestern 17:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer