Dax - Entscheidung steht an

Mercedes-Benz steuert auf ein Kursdebakel zu 10.09.2025, 14:29 Uhr

Dax - Entscheidung steht an: Mercedes-Benz steuert auf ein Kursdebakel zu
© Symbolbild von Samuele Errico Piccarini auf Unsplash
Der Dax steht vor richtungsweisenden Handelstagen. Mit großer Anspannung erwarten die Aktienmärkte die Veröffentlichung der US-Preisdaten für August. Noch heute (nach Redaktionsschluss) werden die US-Erzeugerpreisdaten veröffentlicht. Morgen folgen die US-Verbraucherpreise. Gerade vor dem Hintergrund der Fed-Leitzinsentscheidung in der nächsten Woche haben die Daten enorme Bedeutung.
Im Vorfeld der Veröffentlichung zeigt sich der Dax robust. Dennoch bleibt es dabei: Die Rückeroberung der Marke von 24.000 Punkten will nicht gelingen. Gleichzeitig notiert der Index noch immer komfortabel oberhalb von 23.000 Punkten. Die frischen Preisdaten könnten jedoch für Bewegung sorgen. 

Die Aktie des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz musste zuletzt einmal mehr Federn lassen. Dabei sah es zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (27. August) doch so vielversprechend aus. Die Aktie hatte damals die große Chance, mit einem beherzten Sprung über die Marke von 55 Euro einen zentralen Widerstand aufzusprengen. Das Unterfangen scheiterte. 

Mercedes-Benz – Aktie steuert auf ein Kursdebakel zu

Die Aktie des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG) scheiterte mit dem Versuch, den Widerstand bei 55 Euro aufzubrechen. Ein erfolgreicher Vorstoß hätte ein starkes Kaufsignal ausgelöst, verliefen doch wichtige Trendlinien in diesem Bereich. 

Mercedes-Benz Aktienchart

Abwärtstrend, Horizontalwiderstand und nicht zuletzt die 200-Tage-Linie formten im Bereich von 55 Euro ein veritables Cluster. Umso wichtiger wäre ein erfolgreicher Ausbruch gewesen. Stattdessen setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein und zwangen die Aktie in die Knie.  Mittlerweile nähert sich die Aktie dem wichtigen Kursbereich von 50 Euro. Sollte es auch unter die 50 Euro gehen, würde es eng werden. Im Bereich von 48,5 Euro / 48 Euro verläuft eine wichtige Unterstützungszone. Unterhalb von 48 Euro würde eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 45 Euro drohen. Dort liegt das markante Tief aus dem April dieses Jahres. 

Zusammengefasst

Die Zeichen stehen auf Korrektur. Eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 50 Euro / 48 Euro bahnt sich an. Sollte es unter die 48 Euro gehen, würde das April-Tief bei 45 Euro aktuell werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss die Mercedes-Benz-Aktie über die 55 Euro laufen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „hold“ für die Aktie und das Kursziel von 55 Euro. Die Analysten von JPMorgan sehen deutlich mehr Aufwärtspotenzial. Deren Kursziel lautet 68 Euro, das Votum „overweight“. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
