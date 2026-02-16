Anzeige
Dax fehlt es an Orientierung

Deutsche Bank – Aktie taumelt und muss nun aufpassen 16.02.2026, 14:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax fehlt es an Orientierung: Deutsche Bank – Aktie taumelt und muss nun aufpassen
© 2026 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main / Mitarbeiter im Handelssaal
Der Start in die neue Handelswoche gestaltet sich etwas zäh. Dem Dax fehlt es aktuell ein wenig an Orientierung. In den USA sind die Börsen am heutigen Montag feiertagsbedingt geschlossen. Fast hat es den Anschein, dass sich der Dax ohne den „Segen“ der US-Börsen nicht über die 25.000 Punkte-Marke traut. Dieser eminent wichtige Kursbereich dürfte auch in den kommenden Tagen im Fokus des Marktes stehen.
In den nächsten Handelstagen gibt es zahlreiche wichtige Termine. Vor allem am Mittwoch könnte es wichtige Impulse geben. In den USA steht die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung des FOMC der US-Notenbank vom 27. Januar / 28. Januar an. Und obgleich der Höhepunkt der US-Quartalsberichtssaison bereits überschritten ist, werden noch wichtige Daten erwartet. Nicht zuletzt werden am Donnerstag die Zahlen von Walmart veröffentlicht. Aufgrund der Bedeutung des Konzerns haben diese den Status eines „Konjunkturbarometers“. 

Die Eckdaten der Deutschen Bank liegen indes bereits auf dem Tisch. Wir berichteten an dieser Stelle im Kommentar vom 31. Januar über die vorläufigen Finanzergebnisse für 2025. In den letzten Handelstagen geriet die Deutsche Bank-Aktie (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) unter Druck. Kurzzeitig ging es dabei unter die Marke von 30 Euro. Antizyklisch agierende Anleger und Investoren sollten in den nächsten Tagen genau hinsehen, nimmt die Aktie doch nun den nächsten eminent wichtigen Unterstützungsbereich ins Visier.

Deutsche Bank Aktie

 

Deutsche Bank - Aktie taumelt und muss nun aufpassen

Die Aktie verliert den Kontakt zum Widerstandsbereich um 34 Euro. Dort liegt das bis dato gültige 52-Wochen-Hoch. Einsetzende Gewinnmitnahmen haben die Aktie zum Rückzug gezwungen. Dabei ging auch die eminent wichtige Unterstützung von 32 Euro verloren.
Die Blicke richten sich nunmehr auf die nächste relevante Zone 30 Euro / 29 Euro. Diese könnte nun kurzfristig unter Druck geraten. Die technischen Indikatoren haben sich bereits deutlich abgekühlt bzw. sind bereits in den überverkauften Bereich abgetaucht. Eine Gegenbewegung könnte demnach bevorstehen. Um aus charttechnischer Sicht Relevanz zu erlangen, muss die Aktie über die 32 Euro zurückkehren. Gleichzeitig gilt: Sollte es zu einem Rücksetzer unter die 29 Euro kommen, ist Obacht geboten.

Aktuelle Analystenstimmen. 

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten zuletzt ihr Votum „neutral“ für die Aktie der Deutschen Bank. Das Kursziel hoben sie indes von 34,25 Euro auf 35,75 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
