Dax gelingt robuster Jahresauftakt

Dax gelingt robuster Jahresauftakt: Mercedes-Benz – Aktie startet durch. Kommt es jetzt zur Rallye?
© Bild: istockphoto.com/Fotofantastika
Der Dax schloss den ersten Handelstag im neuen Börsenjahr robust ab – nicht mehr und nicht weniger. Die Konstellation mit dem anstehenden Wochenende stutzte den ersten Handelstag des Jahres allerdings auf „Brückentagsniveau“ zurück. Die Erkenntnisse, die man dem gestrigen Handelstag abringen kann, fallen entsprechend dünn aus. Immerhin gelang es dem Dax, das vor dem Jahreswechsel eroberte Kursniveau zu verteidigen. Es hätte auch anders kommen können. Die ersten Konjunkturdaten wurden bereits vermeldet. Der deutsche Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel noch schlechter aus, als die ohnehin schon niedrigen Erwartungen prognostizierten. Immerhin sorgten robuste US-Konjunkturdaten für Beruhigung.
Die Blicke richten sich somit bereits auf die neue Handelswoche. In dieser wird es deutlich mehr zur Sache gehen.

Zu den Dax-Aktien, die am gestrigen Freitag dennoch ordentliche Kursgewinne verzeichnen konnten, gehören die deutschen Autowerte. Diese haben bekanntlich ein gebrauchtes Jahr 2025 hinter sich. Kommt es im Jahr 2026 zur großen Sektorrotation? Nun sollte man nicht vom gestrigen Handelstag auf das ganze Jahr 2026 schließen, aber ganz auszuschließen ist die große Sektorrotation nicht. Nach den problematischen Monaten wäre es an der Zeit für ein Comeback bzw. für eine Erholung; nicht zuletzt für die Aktie des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz.

Chartanalyse

Mercedes-Benz - Aktie startet durch. Kommt es jetzt zur Rallye?

Ach, wenn man doch die gestrigen Kursgewinne für das ganze Jahr fortschreiben könnte, denkt womöglich der ein oder andere Aktionär von Mercedes-Benz (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG). Mit einem satten Tagesgewinn von über 3 Prozent gehörten die Stuttgarter zu den Tagesgewinnern im Dax. An ihrer Seite waren die Volkswagen Vz. und die BMW-Aktie. Der obere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis verdeutlicht die spannende Konstellation, die die Mercedes-Benz-Aktie gegenwärtig aufweist.

Gleich zu Jahresbeginn steht der eminent wichtige Widerstandsbereich 62 Euro / 63 Euro im Fokus. Dieser Widerstandsbereich stellt seit dem Sommer 2024 eine bislang unüberwindbare Hürde für die Aktie dar. Ein Ausbruch über die 63 Euro gleich zu Jahresbeginn 2026 könnte richtungsweisenden Charakter für den Kursverlauf der Aktie haben. Ein Ausbruch über die 63 Euro könnte der Aktie einen Schub n Richtung 66,3 Euro oder 70 Euro geben. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall eng begrenzt, um das Momentum nicht zu gefährden. Bereits ein Rücksetzer unter die 57,2 Euro würde das Chartbild eintrüben.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
