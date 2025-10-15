Anzeige
Dax in der Bredouille. Könnte heftig werden

RWE – Aktie vor Mega-Kaufsignal 15.10.2025, 10:19 Uhr

Dax in der Bredouille. Könnte heftig werden: RWE – Aktie vor Mega-Kaufsignal
© RWE
Kein Zweifel. Der Dax steckt in der Bredouille. Und das gewaltig. Derzeit fehlt ihm die Kraft, um frische Akzente auf der Oberseite zu setzen und die Rekordjagd wieder aufzunehmen.
Der Kursbereich von 24.770 Punkten scheint derzeit unerreichbar zu sein. Stattdessen rücken die 24.000 Punkte in greifbare Nähe. Ein Unterschreiten dieser eminent wichtigen Unterstützung könnte den Dax aus charttechnischer Sicht weiter in Bedrängnis bringen und weitere Abgaben in Richtung 23.000 Punkte provozieren.

Der Dax reagiert zurückhaltend auf die Entspannung im Nahen Osten. Stattdessen belastet nicht zuletzt die fortschreitende Dauer des Shutdowns der US-Bundesbehörden. Der Dax ringt um Aufwärtsmomentum. Positive Nachrichten respektive Signale wären entsprechend willkommen. Doch daran mangelt es gegenwärtig.

Kurzum. Sollte der Dax nicht schleunigst die Kurve nach oben bekommen, könnte sich die Lage weiter destabilisieren. Ein Rücksetzer unter die 24.000 Punkte wäre ein klares Warnsignal. Eine Neubewertung würde in diesem Fall notwendig werden. Mit Blick auf die Oberseite müssen neue Rekorde her, um für frischen Wind zu sorgen. Womöglich zieht sich das aktuell recht zäh wirkende Handelsgeschehen noch bis Ende Oktober, bis zum Fed-Termin.

Zu den Aktien, die in der aktuell von großer Nervosität geprägten Phase gesucht werden, gehört RWE. Defensive Aktien finden immer häufiger den Weg in die Depots; bieten sie doch ein gewisses Maß an Stabilität.

RWE  - Aktie vor Mega-Kaufsignal

Die letzte Kommentierung zur RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) überschrieben wir am 07. Oktober an dieser Stelle mit „Aktie lässt nichts anbrennen. Die nächsten Kursziele“. Damals erreichte die Aktie den markanten Widerstandsbereich von 40 Euro. Ein Ausbruch über die 40 Euro würde eine Bewegung in Richtung 43 Euro forcieren; so das damalige Fazit.

Der obere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis verdeutlicht die spannende Konstellation. Die RWE-Aktie hat zum Sprung über die 40 Euro angesetzt. Das Unterfangen ist zunächst gut gestartet. Das Kaufsignal entwickelt sich. Die 43 Euro könnten nunmehr angelaufen werden. In der aktuellen Phase ist es wichtig, dass etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. So würde bereits der Bruch der Marke von 38 Euro RWE wieder in Bedrängnis bringen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die RWE-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 40 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
