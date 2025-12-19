Dax – Jahresendrallye auf den letzten Drücker? Volkswagen Vz. – Rücksetzer zur Unzeit

Dax – Jahresendrallye auf den letzten Drücker?

© Volkswagen AG / Volkswagen ID.3 GTX
Nach dem schwachen Mittwochshandel hatte man das Thema Jahresendrallye im Dax eigentlich bereits ad acta gelegt. Doch der Index gibt sich offenkundig noch nicht ganz geschlagen und legte am gestrigen Donnerstag ein beeindruckendes Comeback auf das Börsenparkett.
Die Rückkehr über die eminent wichtige Marke von 24.000 Punkten könnte den Knoten gelöst haben. Nun gilt es, im heutigen Freitagshandel nachzusetzen und mit einem starken Wochenschluss die Rallye-Ambitionen zu unterstreichen. 

Maßgeblichen Anteil an der Trendwende hatten die gestern veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten. Diese fielen besser aus, als erwartet. Und auch die Kernrate wusste zu gefallen. Der Markt billigt der Fed nun ob der moderaten Inflation in puncto Zinssenkungen einen größeren Spielraum zu.  Die Aktienindizes erholten sich. Nicht zuletzt legte der Nasdaq 100 kräftig zu. Ist die Schwächephase des Technologiesektors damit Geschichte?

Während der Dax so langsam wieder Morgenluft wittert, mussten die Volkswagen Vz. einen herben Rückschlag hinnehmen. Der jüngste Rücksetzer kam zur Unzeit. Dabei sah es zwischenzeitlich so vielversprechend für die Volkswagen Vz. aus… 

Volkswagen Vz. – Rücksetzer zur Unzeit 

Unsere letzte Kommentierung zu den Volkswagen Vz. (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) überschrieben wir am 09. Dezember an dieser Stelle mit“ Aktie bricht aus. Was ist jetzt in 2025 noch möglich?“. Die Aktie wies nach dem Ausbruch über die 100 Euro und 104 Euro ein veritables Momentum auf. Auch der nächste Widerstandsbereich 106,5 Euro / 107 Euro stellte keine allzu große Hürde dar. Die Tür in Richtung 52-Wochen-Hoch bei knapp 114 Euro öffnete sich. Doch es kam, wie es kommen musste.

Volkswagen Aktienchart

Statt die 114 Euro in Angriff zu nehmen, setzten im Bereich von 109 Euro Gewinnmitnahmen ein. Eine Jahresendrallye rückt damit erst einmal in weite Ferne. Stattdessen könnte es noch ungemütlich werden. Die Unterstützung um 107 Euro wurde bereits unterschritten. Sollten nun auch noch die 104 Euro durchbrochen werden, könnte sich die Aktie rasch wieder im Bereich von 100 Euro wiederfinden. 

Zusammenfassung

Das Aufwärtsmomentum der letzten Wochen ist verflogen. Die Aktie muss nun aufpassen, nicht den Boden zu verlieren. Im besten Fall stoppt der Rücksetzer auf dem aktuellen Niveau von 104 Euro. Sollte es hingegen noch einmal unter die 100 Euro gehen, ist Obacht geboten.

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten unlängst ihr Votum „buy“ für die Volkswagen Vz. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 110 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
