Vertragslawine losgetreten – Umsatz folgt?
Volkswagen Vz. – Aktie bricht aus

09.12.2025, 11:41 Uhr

Volkswagen Vz. – Aktie bricht aus: Was ist jetzt in 2025 noch möglich?
© Volkswagen AG / Volkswagen Golf GTI EDITION 50
Zum großen Jahresfinale blasen die Volkswagen Vz. noch einmal zum Angriff.
Nach einem schwierigen Börsenjahr geht es nunmehr darum, das Börsenjahr versöhnlich ausklingen zu lassen und im besten Fall den Boden für einen robusten Start ins Börsenjahr 2026 zu bereiten. Ob das Unterfangen abschließend gelingen wird, bleibt noch abzuwarten. Die letzten Handelstage nährten allerdings die Hoffnung auf ein Comeback der Autoaktie. 

Volkswagen Vz. - Aktie bricht aus. Was ist jetzt in 2025 noch möglich?

Bereits in der letzten Kommentierungen zu den Volkswagen Vz. (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) an dieser Stelle thematisierten wir immer wieder die imposante symmetrische Dreiecksformation (orange dargestellt), die sich in den letzten Monaten im Chart des Autotitels ausbildete.

Volkswagen Aktienchart

Noch Mitte November scheiterte die Aktie am markanten Widerstandsbereich von 100 Euro und damit an der oberen Begrenzung der Dreiecksformation. Die daraufhin einsetzenden Gewinnmitnahmen setzten die Aktie massiv unter Druck. Rasch ging es auf 92 Euro. Die eminent wichtige Unterstützung im Bereich von 90 Euro geriet dabei bereits in Sichtweite. Doch der Wind drehte erneut und die Volkswagen Vz. kreierten eine beeindruckende Comeback-Rallye.

Dieses Mal reichte der Schwung aus, um die Widerstandsmarke von 100 Euro aufzubrechen und die symmetrische Dreiecksformation über die Oberseite zu verlassen. Der Vorstoß erlangte weitere Relevanz, als es der Aktie gelang, das Widerstandscluster 103 Euro / 104 Euro zu überwinden. Ob der Kursentwicklung liegen die Widerstände auf der Oberseite dicht gestaffelt. Doch mit jedem erfolgreich überwundenen Widerstand nimmt das Comeback der Volkswagen Vz. Form an. 

Wie könnte es nun weitergehen?

Mit dem Widerstandsbereich um 106,5 Euro / 107 Euro steht der Aktie bereits die nächste Herausforderung ins Haus. Eine Fortsetzung der Ausbruchsbewegung über die 107 Euro hinweg käme einem Befreiungsschlag gleich. Rasch könnte daraufhin der nächste Widerstandsbereich um 110 Euro / 114 Euro in den Fokus geraten. 

Zusammengefasst 

Die Volkswagen Vz. bauen aktuell immenses Momentum auf. Der Ausbruch aus dem Dreieck hat frische Kräfte freigesetzt, die sich nun ihren Weg bahnen. Die nächsten Hürden, die zu überspringen sind, liegen bei 107 Euro und 114 Euro. Um das Momemtum nicht zu gefährden, sollte es nicht mehr unter die 100 Euro gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten zuletzt ihr Votum „market-perform“ und das Kursziel von 88 Euro für die Aktie. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
