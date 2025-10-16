Dax – Lage bleibt sehr prekär

Heidelberg Materials – Korrektur vor dem Ende? 16.10.2025, 13:30 Uhr

© Heidelberg Materials AG/Aleksej Keksel / 3D-Druck
Tritt der Dax nun in eine Korrektur ein oder bekommt er noch einmal die Kurve nach oben?
Die Frage schwebt bereits seit einigen Tagen über dem Index; bislang ohne Antwort. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hält die Aktienmärkte weiter in Atem; genauso wie der anhaltende Shutdown der US-Bundesbehörden. Aufgrund des laufenden Shutdowns ist die Datenlage in den USA weiterhin dünn. Die Märkte befinden sich sozusagen im Blindflug. Die gestern eigentlich anstehende Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten für September wurde verschoben. Und es waren bekanntlich nicht die ersten und einzigen relevanten Daten, die seit Anfang Oktober nicht veröffentlicht und erst einmal verschoben wurden. 

In Bezug auf den Dax ist die charttechnische Ausgangslage unverändert. Dem Index gelingt es nach wie vor nicht, die Rallye wieder anzukurbeln. Hierzu müssten neue Rekordhochs her. Doch solange der Dax oberhalb von 24.000 Punkten notiert, ist eine Korrektur noch kein Thema. 

Die Aktie des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials konsolidiert hingegen bereits seit geraumer Zeit. Das Anfang August ausgebildete Hoch im Bereich von 213 Euro ist erst einmal in weite Ferne gerückt. Der Rücksetzer unter die 200 Euro belastet noch immer.

Heidelberg Materials – Steht die Korrektur vor dem Ende?

Die gute Nachricht vorweg: Heidelberg Materials (WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker-Symbol: HEI) notiert noch immer oberhalb des zentralen Unterstützungsbereiches 180 Euro / 171 Euro. Dieser wird zudem von der 200-Tage-Linie verstärkt.

Heidelberg Materials Aktienchart

Unter fundamentalen Aspekten fehlen derzeit die Kurstreiber. Die Aktie bewegt sich bereits seit geraumer Zeit in der Spanne von 180 Euro bis 200 Euro und sucht nach einer klaren Richtung. Zuletzt scheiterte ein Ausbruchsversuch auf der Oberseite. Die 200 Euro entwickeln sich zunehmend zu einer großen Herausforderung. 

Zusammengefasst

In Ermangelung kurstreibender Nachrichten bewegt sich die Aktie „uninspiriert“ seitwärts. Ein Ausbruch über die 200 Euro würde für neuen Schwung auf der Oberseite sorgen. Hingegen würde bei einem Rücksetzer unter die Marke von 171 Euro eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten zuletzt noch einmal ihr Votum „buy“ für die Aktie von Heidelberg Materials. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 229 Euro. Die Analysten der Schweizer UBS werden optimistischer. Sie stuften die Aktie von „neutral“ auf „buy“ hoch. Das Kursziel hoben sie deutlich von 188 Euro auf 230 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt







