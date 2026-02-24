Anzeige
Dax leidet unter Unsicherheiten

Infineon lässt nichts anbrennen. Die nächsten Kursziele 24.02.2026, 08:42 Uhr

Dax leidet unter Unsicherheiten: Infineon lässt nichts anbrennen. Die nächsten Kursziele
Infineon Technologies AG / Infineon Headquarters Campeon, Germany
Der Dax verpasste es im gestrigen Montagshandel (23. Februar), an den furiosen Freitagshandel anzuknüpfen. Der Schwung war dahin. Das Thema Zölle belastete die Aktienmärkte zum Wochenauftakt. Hatte das Zollthema am Freitag noch die Kurse kurze Zeit angeschoben, drehte der Wind mittlerweile.
Am Freitag feierten die Aktienmärkte noch die Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofes, dass die Zölle, die der US-Präsident auf Basis des Notstandsgesetzes erhob, ungültig seien. Die Freude währte nur kurz, denn Trump hatte die passende Antwort parat und verhängte neue Zölle bzw. kündigte diese an. Verunsicherung griff um sich – zunächst unter den US-Handelspartnern und schließlich an den Aktienmärkten. 

Da half es dem Dax am gestrigen Montag auch nicht sonderlich, dass die veröffentlichten ifo-Daten deutlich besser ausfielen, als im Vorfeld erwartet wurde. 

An der übergeordneten Aufgabenstellung hat sich nichts verändert. Der Dax muss das Momentum hochfahren und die Bewegung in Richtung der Rekordhochs im Bereich von 25.500 Punkten ausdehnen. Im besten Fall bleiben etwaige Rücksetzer eng begrenzt. In den nächsten Tagen werden zahlreiche Konjunkturdaten erwartet. Zudem warten die Aktienmärkte mit Spannung auf die Zahlen von Nvidia. Diese sind für den 25. Februar angekündigt. 

Infineon – Aktie lässt nichts anbrennen

Diese Nachricht lässt aufhorchen. Infineon begann am gestrigen Montag mit dem Aktienrückkaufprogramm. Der deutsche Halbleiterkonzern will bis zu 4 Millionen eigene Aktien im Wert von maximal 200 Mio. Euro zurückkaufen. Spätestens am 27. März soll das Programm enden. Die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) gehört bereits seit geraumer Zeit zu den stärksten Dax-Werten. 

Infineon Aktienchart

Nach dem Ausbruch über die 40 Euro überwand die Infineon-Aktie auch die 45 Euro. Noch muss sich der Ausbruch manifestieren, doch aus charttechnischer Sicht sieht es mit dem starken Kaufsignal im Rücken nach einer Fortsetzung der Bewegung in Richtung 50 Euro aus. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. So würde ein Rücksetzer unter die 40 Euro bereits eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Zusammengefasst

Das Momentum ist intakt. Die Infineon-Aktie hat mit dem Ausbruch über die 45 Euro die Tür auf der Oberseite weit aufgestoßen. Das angelaufene Aktienrückkaufprogramm stützt die Aktie. Mit Gewinnmitnahmen muss ob des exponierten Kursniveaus jedoch jederzeit gerechnet werden. Dabei sollte es im besten Fall nicht unter die 40 Euro gehen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
