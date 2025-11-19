Anzeige
Dax – Letzte Chance auf eine Jahresendrallye

DHL Group – Aktie verliert den Halt. Die nächsten Kursziele 19.11.2025, 10:14 Uhr

Dax – Letzte Chance auf eine Jahresendrallye: DHL Group – Aktie verliert den Halt. Die nächsten Kursziele
© Bild: istockphoto.com/huettenhoelscher
Angesichts der bedenklichen charttechnischen Verfassung des Dax ist es schwer, den Bogen zu einer doch noch möglichen Jahresendrallye zu schlagen. Und obgleich die Chancen auf eine Zwischenrallye zum Jahresende hin schwinden, gibt es sie. Allerdings muss dann jetzt alles passen.
Die Quartalsberichtssaison ist mehr oder weniger gelaufen, dennoch gibt es mit den heutigen Nvidia-Daten das Highlight. Der Tech-Gigant hat die große Chance, einer eher durchschnittlichen Berichtssaison doch noch einen positiven Stempel aufzudrücken. Hierzu muss Nvidia aber überzeugende Daten vorlegen. Scheitert das Unterfangen, könnte es ruppig an den Aktienmärkten werden; vor allem im Technologiesektor. Mit nicht minder großer Anspannung wird dem verspäteten US-Arbeitsmarktbericht für Oktober entgegengefiebert. Morgen (20. November) soll es soweit sein. Vom Markt werden die Daten sehnsüchtig erwartet, sollen sie doch hinsichtlich der Leitzinsentscheidung der Fed im Dezember weitere Anhaltspunkte liefern.

Kurzum. Sollten sowohl die Nvidia-Daten als auch die Daten zum US-Arbeitsmarkt überzeugen bzw. positiv überraschen, könnte es doch noch eine Art Jahresendrallye geben. Vorsicht ist hingegen geboten, sollte es Enttäuschungen geben. Der Dax steuert im frühen Mittwochshandel auf die Marke von 23.000 Punkten zu. Die Schwäche der letzten Tage setzt sich somit erst einmal fort. Sollte es für den Index nun auch noch unter die 23.000 Punkte gehen, wäre das eine weitere Bestätigung für das Korrekturszenario.

DHL Group – Aktie verliert den Halt. Die nächsten Kursziele

Die Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) haussierte noch nach der Bekanntgabe der Q3-Daten. Wir berichteten an dieser Stelle im Kommentar vom 08. November. Die Rallye-Ambitionen haben sich mittlerweile jedoch in Luft aufgelöst.

Chart

Der Ausflug der Aktie über das März-Hoch bei 44 Euro nahm ein abruptes Ende. Gewinnmitnahmen dominieren seitdem das Handelsgeschehen. Mit dem erneuten Unterschreiten der 44 Euro hat die Aktie das zuvor ausgelöste Kaufsignal wieder neutralisiert. Aktuell steht der eminent wichtige Unterstützungsbereich um 42 Euro im Fokus. Einen Bruch dieser Zone gilt es unter allen Umständen zu verhindern. Sollte es dennoch hierzu kommen, müsste von weiteren Abgaben auf 40 Euro gerechnet werden. Auch ein Test der Zone um 38 Euro inkl. der dort verlaufenden Aufwärtstrendlinie kann dann nicht ausgeschlossen werden. Kurzum. Für die DHL Group-Aktie kommt es aktuell knüppeldick. Die Vehemenz des Rücksetzers lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Aktuell hat Schadensbegrenzung oberste Priorität.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
