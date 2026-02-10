Anzeige
+++>>> Durchbruch: Kutcho Copper hat DAS Signal gesendet <<<+++
Dax mit bärenstarker Vorstellung

Deutsche Telekom forciert eindrucksvoll das Comeback 10.02.2026, 11:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax mit bärenstarker Vorstellung: Deutsche Telekom forciert eindrucksvoll das Comeback
© 2026 Deutsche Telekom AG / T Cloud Public; Rechenzentrum
Der Dax gibt in diesen Tagen eine bärenstarke Vorstellung. Die jüngste Schwäche scheint endgültig überwunden. Der Index setzt sich oberhalb von 25.000 Punkten fest. Die Rückkehr über diese psychologisch relevante Marke war eminent wichtig – dass sich der Index nun darüber zu behaupten scheint, ist nicht minder wichtig.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 30,08 EUR -1,31 % Lang & Schwarz
DAX 24.974,25 PKT -0,20 % Ariva Indikation

Das aktuelle Kursniveau des Dax wird spätestens am morgigen Mittwoch einem ernsthaften Belastungstest unterzogen. In den USA wird morgen der Arbeitsmarktbericht für Januar erwartet. Doch bereits heute wird es spannend, wenn die aktuellen Daten zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze veröffentlicht werden. 

Kurzum. Durch die Rückkehr des Dax über die 25.000 Punkte hat sich die Lage deutlich aufgehellt. Im weiteren Verlauf muss es nun darum gehen, den Ausbruch weiter zu manifestieren und sich von den 25.000 Punkten abzusetzen. Sollte das Unterfangen gelingen, stünde einem Test des Rekordhochs im Bereich von 25.500 Punkten nichts im Wege. Rücksetzer im Dax sollten hingegen eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden.

Deutsche Telekom forciert eindrucksvoll das Comeback

Unsere letzten Kommentierung zur Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) überschrieben wir an dieser Stelle am 26. Januar mit „Auf Tauchstation - Obacht! Jetzt wird’s auf der Unterseite brenzlig“. Zum damaligen Zeitpunkt stand die Aktie unter erheblichen Druck, sodass der Verlust der außerordentlich wichtigen Marke von 26 Euro drohte. Mittlerweile bietet sich ein ganz anderes Bild. Die Deutsche Telekom treibt ihr Comeback voran. 

Deutsche Telekom Aktie

Die Aktie verteidigte die 26 Euro und drehte im Anschluss nach oben ab. Rasch entwickelte sich Aufwärtsmomentum. Der Ausbruch über die 28 Euro hat dieses zusätzlich befeuert. Mit der Rückkehr über die 30 Euro gelang der Aktie ein weiterer Achtungserfolg. Diesen Ausbruch gilt es nun zu konsolidieren. Mit dem Widerstand bei 32 Euro zeichnet sich bereits die nächste charttechnische Herausforderung ab. Sollte ein Vorstoß über die 32 Euro gelingen, käme das einem Befreiungsschlag gleich. Zudem würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 34 Euro eröffnen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. So wäre bereits ein Rücksetzer unter die 28 Euro ein starkes Warnsignal. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die Deutsche Telekom. Das Kursziel für die Aktie sehen sie nach wie vor bei 35,2 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ3XKV
Ask: 1,64
Hebel: 21
mit starkem Hebel
UP0U7V
Ask: 5,05
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ3XKV UP0U7V. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
2 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
5 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab Hauptdiskussion
7 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
KI treibt Rekorde, doch TSMC bleibt vorsichtig: TSMC-Aktie im KI-…

13:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Fantasie trifft Kapitalmarkt: Alphabet greift tief in den …

12:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Juristische Offensive aus China sorgt für Bewegung bei …

12:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI nach den Zahlen: Aktie mit scharfem Rücksetzer

11:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PayPal nach dem Zahlendebakel: Sind das jetzt schon wieder Kaufkurse…

10:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla schockt Markt: Cybertruck wird Flop

Gestern 18:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Allianz Prognose: Gewinn-Maschine läuft heiß

Gestern 18:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tui stößt an Grenzen: Warum Billigreisen jetzt entscheidend sind

Gestern 18:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer