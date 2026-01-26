Gold über 5.000-USD-Marke:
Eine der spannendsten Gold-Stories 2026 steht vermutlich erst ganz am Anfang
Anzeige
Deutsche Telekom auf Tauchstation

Obacht! Jetzt wird’s auf der Unterseite brenzlig 26.01.2026, 11:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Telekom auf Tauchstation: Obacht! Jetzt wird’s auf der Unterseite brenzlig
© Deutsche Telekom, Foto: Norbert Ittermann / Deutsche Telekom Zentrale
Nach einer kurzen Schwäche berappelte sich der Dax zuletzt und nimmt dabei die eminent wichtige Marke von 25.000 Punkten wieder in Angriff. Für die Aktie der Deutschen Telekom stellten sich die letzten Handelstage als große Herausforderung dar. Einem leicht positiven Jahresstart folgte in den letzten Tagen ein knackiger Rücksetzer. Dieser wirft zum einen Fragen auf. Zum anderen bringt er die Aktie auch aus charttechnischer Sicht gewaltig in die Bredouille, droht doch der Verlust der zentralen Unterstützung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 27,03 EUR -0,07 % Lang & Schwarz

Deutsche Telekom auf Tauchstation - Obacht! Jetzt wird’s auf der Unterseite brenzlig 

Unsere letzten Kommentierung zur Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) überschrieben wir an dieser Stelle am 10. Januar mit „Fliegt jetzt der Deckel?“. Die Aktie setzte zum damaligen Zeitpunkt zum Ausbruch über die eminent wichtige Marke von 28 Euro an. Der untere Chart verdeutlicht die große Bedeutung der Marke von 28 Euro, waren doch die letzten Wochen des Börsenjahres 2025 von einer Seitwärtsbewegung in den Begrenzungen 26 Euro auf der Unterseite und 28 Euro auf der Oberseite geprägt. Ein erfolgreicher Ausbruch hätte das Ende der langwierigen Bodenbildung eingeläutet. Doch dazu kam es nicht. Der zunächst vielversprechend angelaufene Versuch, die obere Begrenzung der Range aufzubrechen, erlangte keine Relevanz. Die Deutsche Telekom scheiterte an der kurzfristigen Abwärtstrendlinie, die etwas oberhalb der 28 Euro verlief. Und das charttechnische Unheil nahm seinen Lauf…

Deutsche Telekom Aktienchart

Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen die Aktie wieder unter die 28 Euro und damit zurück in die ehemalige Handelsspanne. Und dann wurde es auf der Unterseite brenzlig, Rasch geriet der Kursbereich um 26 Euro und damit die untere Begrenzung der Range in den Fokus. Nur mit Mühe gelang es der Aktie, einen ersten Angriff abzuwehren. Die Kuh ist jedoch noch nicht vom Eis. Weitere Tests der 26 Euro kündigen sich an. Sollte es zum Bruch dieser wichtigen Unterstützung kommen, könnte es ziemlich ungemütlich werden. In diesem Fall könnte es bis auf 23 Euro gehen. Dort liegt eine ehemalige Doppeltopformation. Ein Ausbruch über die 28 Euro muss her, um das Chartbild zu entspannen. Eine nachhaltige Aufhellung der Lage würde mit einem Vorstoß über die 30 Euro einhergehen.  

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten indes ihr Votum „overweight“ für die Aktie der Deutschen Telekom. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 39 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GV9PC7
Ask: 1,31
Hebel: 19
mit starkem Hebel
GV7V5N
Ask: 5,71
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GV9PC7 GV7V5N. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
2 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
3 Kreml schließt Verhandlungen mit 'inkompetenter' EU-Führung aus Hauptdiskussion
4 Millionen US-Amerikaner von Wintersturm betroffen Hauptdiskussion
5 Tesla-Aktie unter Druck: Anleger erleben herbe Enttäuschung in 2025: Elon Musks Zukunftsversprechen kollidieren mit der Realität Hauptdiskussion
6 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax stolpert in die neue Handelswoche: DHL Group – Aktie auf dem R…

13:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold über 5000 USD: Die stille Flucht vor dem Finanzsystem

10:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus unter Druck: Trumps Handelskrieg trifft Europas Luftfahrt

10:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

VW warnt: Milliarden-Investition in den USA unsicher

10:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Telekom startet NG eCall: Jetzt zählt jede Sekunde!

Gestern 13:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Bank radikal digital: Das ändert sich

Gestern 13:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreise nehmen Fahrt auf - Kommt es zur Rallye? BP, Shell & Co. …

Gestern 8:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Deutsche Bank – Aktie …

Gestern 8:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer