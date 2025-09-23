Dax mit frischem Mut

Dax mit frischem Mut: Infineon startet Comeback. Wie weit kann das jetzt gehen?
© Infineon Technologies AG / Infineon Headquarters Campeon, Neubiberg, Germany
Der Dax fasst nach dem wackligen Wochenstart im heutigen Dienstagshandel frischen Mut.
Die starken US-Vorgaben sind eine wesentliche Stütze im frühen Handel. Der Dax kämpft sich zur Stunde in Richtung 23.700 Punkte voran und gewinnt dadurch Abstand zur wichtigen Unterstützung um 23.000 Punkte. Gleichzeitig rückt der Dax an die nicht minder wichtige Marke von 24.000 Punkten heran. Ein Vorstoß über die 24.000er Marke könnte dem Dax frische Impulse in Richtung Rekordhochs geben. Doch noch ist es nicht soweit. In den kommenden Tagen stehen wichtige Veröffentlichungstermine an. Hier könnte es zu Bewegungen in jedwede Richtung kommen. 

Die Infineon-Aktie zeigte in den letzten Handelstagen hoffnungsvolle Ansätze. Ein Comeback scheint seinen Anfang zu nehmen. Die nächsten Bewegungsziele zeichnen sich ab. 

Infineon startet Comeback. Wie weit kann das jetzt gehen?

Um es vorweg zu nehmen: Die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) wird noch immer von einem übergeordneten Korrekturszenario dominiert. In den letzten Handelstagen zeigten sich jedoch hoffnungsvolle Ansätze eines Comebacks. Ob dieses letztendlich erfolgreich sein wird, bleibt natürlich noch abzuwarten. Der Start scheint indes gelungen. 

Infineon Aktienchart

Der Bruch des Aufwärtstrends (rot dargestellt) und das bärische Kreuzen der 200-Tage-Linie wiegen aus charttechnischer Sicht schwer und wirken nach. Immerhin gelang es der Infineon-Aktie in der Folgezeit, die eminent wichtige Marke von 30 Euro zu verteidigen.

Aktuell orientiert sich Infineon wieder nach oben. Die 200-Tage-Linie wurde nach dem Bruch wieder erreicht. Der erste wichtige Schritt wäre der Sprung über die 200-Tage-Linie. Über kurz oder lang muss es jedoch das erklärte Ziel sein, die Bewegung auf über 35 Euro auszudehnen. Die Rückeroberung der 35 Euro wäre im Hinblick auf ein Comeback ein erster wichtiger Meilenstein. 

Über allem thront jedoch noch das imposante Doppeltop, das sich in den letzten Monaten im Bereich von 39 Euro ausgebildet hatte und dessen Struktur aufgebrochen werden muss, um den Weg auf der Oberseite fortzusetzen.

Zusammengefasst

In der aktuellen Situation hat Infineon Rückenwind. Als nächstes muss die Aktie die Marke von 35 Euro zurückerobern, um sich weitere Luft zu verschaffen. Das eigentliche Ziel muss es jedoch sein, die 39 Euro zu überwinden. Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Sollte es zu einem Bruch der 30 Euro kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Barclays stuften Infineon zuletzt mit „overweight“ ein. Das Kursziel hoben sie von 37 Euro auf 39 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
