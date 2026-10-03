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DAX mit Rückenwind ins Wochenende

Allianz – Anleger bereiten sich auf das Comeback der Aktie vor 03.10.2026, 09:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX mit Rückenwind ins Wochenende: Allianz – Anleger bereiten sich auf das Comeback der Aktie vor
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© Bild: istockphoto.com/ridham supriyanto
Der DAX drehte zum Wochenschluss noch einmal auf. Somit gelang es dem deutschen Leitindex, einen Teil der vorherigen Verluste aufzuholen. Der Wochenschluss oberhalb von 25.200 Punkten sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lage durchaus prekär ist.
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Name Aktuell Diff. Börse
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DAX 25.296,00 PKT +0,06 % Lang & Schwarz
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US-Arbeitsmarktbericht schiebt Aktienindizes an

Der US-Arbeitsmarktbericht für September wurde mit immenser Spannung erwartet. Würde er der Fed weitere Argumente für eine nächste Zinsanhebung liefern?

Die Arbeitsmarktdaten fielen schwächer aus als erwartet. Das drängte die Zinssorgen ein wenig in den Hintergrund. Das entspannte die Situation an den Anleihemärkten jedoch nur kurzzeitig. So fingen sich unter anderem die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen knapp unterhalb von 5,2 Prozent und drehten im Anschluss wieder nach oben ab. Auslöser war die Erholung der Ölpreise. Während eines knackigen Rücksetzers kamen Brent-Öl und WTI-Öl im Verlauf des gestrigen Freitags zunächst zurück, erholten sich aber im späten Handel. Das wiederum schob die Anleiherenditen wieder an und verhinderte somit eine deutlichere Erholung des DAX.

DAX mit Rückenwind ins Wochenende

Der Wochenschluss oberhalb von 25.200 Punkten war eminent wichtig. Der temporäre Rücksetzer unter die 25.000er Marke hatte dem deutschen Leitindex aus charttechnischer Sicht massiv zugesetzt. Die Erholung in der zweiten Wochenhälfte stabilisierte den Index nachhaltig.

Aktienchart

Allianz – Anleger bereiten sich auf das Comeback der Aktie vor

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) strauchelte zuletzt bedenklich. Notierte die Aktie Mitte September noch im Bereich von 450 Euro, ist es aktuell die eminent wichtige Unterstützung von 410 Euro, der zur Disposition steht. 

Nach dem veritablen Kursrutsch ist die Aktie überverkauft und wäre demnach reif für eine Erholung. Dafür würde auch die potenzielle Doppelbodenformation sprechen, die sich in den letzten Tagen im Bereich von 410 Euro ausgebildet hat. 

Um dieses Szenario der unteren Trendwende voranzutreiben, muss es für die Allianz-Aktie über die 428 Euro gehen. Gleichzeitig darf die Aktie nicht signifikant unter den Kursbereich 410 / 395 Euro rutschen. Sollte es hierzu kommen, würde eine Neubewertung notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg sind nach wie vor sehr optimistisch für die Allianz-Aktie. Sie bestätigten noch einmal ihr Votum „buy“. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 684 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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