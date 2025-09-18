Massives Explorationspotenzial:
Dax nach der Fed

Commerzbank – Wann kommt endlich die Trendwende? 18.09.2025, 13:35 Uhr

Dax nach der Fed: Commerzbank – Wann kommt endlich die Trendwende?
© Foto von Jan Antonin Kolar auf Unsplash
Der Dax reagierte überaus positiv auf den Fed-Termin. Die Leitzinssenkung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte sowie die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen durch die Fed noch in diesem Jahr hoben die Stimmung am Aktienmarkt deutlich.
Im Vorfeld des gestrigen Fed-Termins dominierten Nervosität und Vorsicht das Handelsgeschehen im Dax. Kurzzeitig drohte gar ein Test der 23.000er Marke. Ein solcher scheint nun erst einmal vom Tisch zu sein. Die Fed gab den Aktienmärkten frischen Rückenwind. Der  Dax orientiert sich zur Stunde nach oben. Am Horizont ist bereits wieder die Marke von 24.000 Punkten zu erkennen.

Zu den Dax-Werten, die in den letzten Wochen etwas Tempo herausnahmen, gehört die Commerzbank-Aktie. Die zunächst unscheinbar wirkende kleine Doppeltopformation, die sich im August im Bereich von 38 Euro ausbildete, entpuppte sich im Nachhinein als veritabler Spielverderber und Ausgangspunkt einer knackigen Korrektur.

Commerzbank – Wann kommt endlich die Trendwende?

Die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) ringt um neues Aufwärtsmomentum und damit einhergehend um eine untere Trendwende. Der untere Chart verdeutlicht es: Eine Gegenbewegung sollte eher früher kommen als später, denn aus charttechnischer Sicht brennt es gewaltig. 

Commerzbank Aktienchart

Im Fokus des aktuellen Handelsgeschehens steht der Unterstützungsbereich 31,1 Euro / 30 Euro. Die Aktie testet die Belastbarkeit dieser markanten Unterstützung bereits seit Tagen ausgiebig. Sollte sich die Abwärts- bzw. Korrekturbewegung durchsetzen und die Aktie unter die 30 Euro brechen, ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben gerechnet werden. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 25 Euro wäre dann nicht ausgeschlossen. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, bedarf es eines dynamischen Vorstoßes über die 38 Euro. Eine Bewegung über die 33,6 Euro / 33,8 Euro wäre bereits ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dahin.

Zusammengefasst

Obgleich die UniCredit das Interesse an der Commerzbank noch nicht verloren hat, zündet das Thema aktuell nicht. Für die Commerzbank-Aktie muss es aus charttechnischer Sicht darum gehen, zumindest die 30 Euro zu verteidigen. Anderenfalls könnte es noch einmal eng werden. Ein Vorstoß über die 33,8 Euro würde der Aktie hingegen Entlastung bringen. Die Analysten der kanadischen RBC stufen die Aktie mit „sector perform“ ein. Die Kanadier sehen dabei ein Kursziel von 33 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
