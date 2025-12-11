Dax nach der Fed – Die Luft ist raus

Kann die BASF-Aktie das Ruder jetzt endlich herumreißen? 11.12.2025, 12:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax nach der Fed – Die Luft ist raus: Kann die BASF-Aktie das Ruder jetzt endlich herumreißen?
© BASF SE / BASF-Standort, Lemförde
Der mit immenser Anspannung erwartete Termin der US-Notenbank ist Geschichte. Die Aktienmärkte wirken nach dem gestrigen Mittwoch (10. Dezember) etwas ernüchtert bzw. ratlos.
Wer sich positive Impulse durch die letzte Sitzung der Fed in diesem Jahr erwartet hatte, wird zur Stunde enttäuscht. Statt frischer Impulse und Aufbruchsstimmung herrscht gegenwärtig eine gewisse Tristesse. Die Luft ist raus; zumindest vorerst. 

Zwar senkte die US-Notenbank die Leitzinsen um 25 Basispunkte (das wurde auch mehrheitlich vom Markt so erwartet), doch nicht alle Mitglieder des Federal Open Market Committee (FOMC) votierten für die Zinssenkung. Dieser Umstand wurde von den Finanzmärkten durchaus kritisch beäugt. 

Neben der Leitzinsentscheidung als solches veröffentlichte die Fed auch ihre quartalsweise erscheinenden Projektionen zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen. Und auch von dieser Seite gab es kaum Impulse.

In den nächsten Tagen werden die Aktienindizes den Termin weiter verarbeiten. Doch so langsam scheinen die Felle hinsichtlich einer Jahresendrallye wegzuschwimmen. Der Dax schwächelt im frühen Donnerstagshandel und läuft Gefahr, die 24.000 Punkte aufgeben zu müssen. 

Und auch unserer heutigen Protagonistin - der BASF-Aktie – schwimmen im Hinblick auf eine Jahresendrallye so langsam die Felle weg. 

Kann die BASF-Aktie das Ruder jetzt endlich herumreißen?

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) attackierte die Aktie den Widerstandsbereich von 45 Euro. Es galt jedoch, ein ganz dickes Brett zu durchbohren, warteten mit den 46 Euro und den 46,5 Euro gleich zwei weitere Widerstände auf die Aktie. Die Aufgabe war zu groß. Die BASF-Aktie drehte nach vielversprechendem Beginn schließlich nach unten ab. 

BASF Aktienchart

Aus charttechnischer Sicht bleibt es damit bei der Seitwärtsbewegung der Aktie. In den letzten Wochen dominierte eine Handelsspanne von 41,5 Euro / 40,7 Euro auf der Unterseite bis 45 Euro auf der Oberseite das Handelsgeschehen in der BASF-Aktie. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 45 Euro hätte womöglich noch einmal frische Kräfte freisetzen können. So aber wird es für die Aktie schwierig, in den verbleibenden Wochen des Börsenjahres doch noch einmal das Ruder herumzureißen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten zuletzt ihr Votum „outperform“ für die BASF-Aktie und das Kursziel von 53 Euro. Nicht ganz so optimistisch sind die Analysten der Schweizer UBS. Deren Votum lautet „neutral“. Das Kursziel sehen sie bei 45 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
