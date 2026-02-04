Anzeige
Dax ringt um Momentum

04.02.2026, 12:49 Uhr

Dax ringt um Momentum: Infineon mit Zahlen
© 1999-2026 Infineon Technologies AG / Dresden Reinraum
Der Dax ringt um frisches Momentum. Auf der Oberseite scheint der Index limitiert zu sein. Auf der Unterseite zieht er sich bislang achtbar aus der Affäre. Die wichtige Unterstützung von 24.000 Punkten blieb bislang ungefährdet.
Im weiteren Tagesverlauf steht in den USA noch die Veröffentlichung des ISM-Index für den Dienstleistungssektor an. Dieser wichtige Indikator könnte den Aktienmärkten noch einmal frische Impulse liefern. Für den Dax muss es nun über die 25.000er Marke gehen, um auf der Oberseite wieder frische Akzente zu setzen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage ist das kein ganz so leichtes Unterfangen. 

Während der Dax noch auf frische Impulsgeber wartet, gab es diese für Infineon bereits in Form der aktuellen Quartalsergebnisse.   

Infineon mit Zahlen

Infineon veröffentlichte am heutigen Mittwoch (04. Februar) die Ergebnisse des 1. Quartals des Geschäftsjahres 2026. Infineon gab den Umsatz im 1. Quartal mit 3,662 Mrd. Euro an. Das ist ein Rückgang von -7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (4. Quartal des Geschäftsjahres 2025), aber ein Plus in Höhe von +7 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal (1. Quartal des Geschäftsjahres 2025). Das Segmentergebnis wurde mit 655 Mio. Euro vermeldet – ein Rückgang um -9 Prozent im Vergleich zum Vorquartal bzw. ein Plus in Höhe von +14 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal. Positiv entwickelte sich auch die Bruttomarge. Diese lag im aktuellen Berichtszeitraum bei 39,9 Prozent, nach 39,2 Prozent im  entsprechenden Vorjahresquartal.

Infineon Aktienchart

Die Reaktion des Marktes hielt sich in Grenzen. Im Vorfeld der Veröffentlichung musste die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) bereits Federn lassen und fiel auf die Marke von 40 Euro zurück. Die Zahlen brachten zunächst keinen frischen Wind, sodass ein Rücksetzer unter die 40 Euro zu befürchten ist. Sollte es hierzu kommen, würden mit den 38 Euro und den 35 Euro zwei vermeintlich gut ausgebaute Unterstützungen warten. Um die Rallye fortzusetzen, bedarf es eines Vorstoßes über die 45 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ihr Votum „overweight“ für Infineon. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 44 Euro. Optimistischer sind hingegen die Analysten von Jefferies. Sie bestätigten noch einmal ihr Votum „buy“ für die Aktie und das Kursziel von 52 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
