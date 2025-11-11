Dax ringt um seine Jahresendrallye

Deutsche Telekom – Land unter vor den Zahlen
© Mit freundlicher Genehmigung der Deutsche Telekom AG / Rechenzentrum in Biere
Der Dax ringt um seine Jahresendrallye. Nach dem furiosen Wochenstart und der Rückkehr über die Marke von 24.000 Punkten muss der Dax im heutigen Dienstagshandel weiter nachsetzen. In den USA stehen die Zeichen nun immer deutlicher auf Ende des Shutdowns der Bundesbehörden. Ein Übergangshaushalt passierte bereits den Senat, muss nun aber noch durch das Repräsentantenhaus.
Die Aktienmärkte reagierten zunächst optimistisch auf die aktuellen Entwicklungen in den USA, obgleich grundlegende Probleme und Differenzen auch nach dem Inkrafttreten des Übergangshaushalts zunächst bestehen bleiben. 

Nichtsdestotrotz haben sich die Chancen auf eine Jahresendrallye im Dax verbessert. Allerdings bleibt weiterhin abzuwarten, ob sie tatsächlich kommen wird. Aufgrund schwacher US-Konjunkturdaten nahm zuletzt die Hoffnung auf eine Zinssenkung im Dezember durch die Fed wieder zu. Nach der Oktober-Sitzung verabschiedeten sich die Marktakteure bekanntlich mehr oder weniger von einer weiteren Leitzinssenkung im Dezember, doch das schwache Umfeld nährt nun doch wieder entsprechende Hoffnungen. Spätestens am 10. Dezember wird man mehr wissen. 

In Anbetracht der Kursentwicklung der Aktie der Deutschen Telekom scheint bei den Marktakteuren die Hoffnung auf ein rasches Comeback der Aktie zu schwinden. Mit dem Rücksetzer unter die eminent wichtige Unterstützung von 28,5 Euro musste die Aktie einen herben Rückschlag verkraften. Neue Impulse müssen her. 

Deutsche Telekom – Bringen die Zahlen die Trendwende?

Wir haben an dieser Stelle erneut einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um das Ausmaß der Kursschwäche der Deutschen Telekom (Aktie (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) zu dokumentieren.

Deutsche Telekom Aktienchart

Kurzzeitig drohte der Aktie der Verlust der nächsten wichtigen Unterstützung bei 27 Euro. Die Deutsche Telekom drehte aber noch einmal nach oben ab. Bislang steht der Erholungsversuch jedoch noch auf wackligen Beinen. Erst ein Vorstoß über die 28,5 Euro würde ihm Relevanz verschaffen. Sollte es dennoch unter die 27 Euro gehen, könnte es für die Aktie im Anschluss kräftig nach unten gehen. Erst im Bereich von 23,4 Euro / 23,1 Euro ist die nächste vermeintlich tragfähige Unterstützung auszumachen.

Die Deutsche Telekom wird die aktuellen Quartalszahlen am 13. November veröffentlichen. Vor dem Hintergrund der überaus prekären charttechnischen Lage sollten die Zahlen tunlichst auf Wohlwollen treffen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg stufen die Deutsche Telekom zwar unverändert mit „buy“ ein. Sie senkten aber das Kursziel von 37,2 Euro auf 35,2 Euro.

