Dax robust ins Wochenende: Münchener Rück bricht nach Zahlen ein. Sind das Kaufkurse?
© Bild: istockphoto.com/dropStock
Der Dax verzeichnete einen robusten Wochenschluss. Der Wochenschluss oberhalb von 24.000 Punkten versetzt den Index für die kommenden Tage in eine gute Ausgangsposition. Eine Wiederaufnahme der Rekordjagd liegt unverändert in der Luft. Die Quartalsberichtssaison bestimmte in den letzten Tagen das Handelsgeschehen im Index. Nicht immer wussten die Dax-Konzerne dabei zu überzeugen. Zu den Unternehmen, die aufgrund der Quartalsergebnisse heftig abgestraft wurden, gehört die Münchener Rück. Die Aktie des Rückversicherers erlebte am Freitag (08. August) ein Kursdebakel sondergleichen.
Münchener Rück – Aktie bricht nach Zahlen ein

Die Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) musste bereits nach den Finanzergebnissen für das 1. Quartal 2025 Federn lassen. Entsprechend angespannt erwartete der Markt die Ergebnisse für das 2. Quartal 2025. Schauen wir uns die Finanzergebnisse einmal im Detail an.

Die Münchener Rück verzeichnete ein starkes Konzernergebnis in Höhe von 2,085 Mrd. Euro, nach 1,601 Mrd. Euro im 2. Quartal 2024. Die Münchener Rück bestätigte im Rahmen der Zahlenveröffentlichung daher noch einmal die Ergebnis-Prognose für das Gesamtjahr 2025 in Höhe von 6 Mrd. Euro. Der Versicherungsumsatz aus abgeschlossenen Versicherungsverträgen ging hingegen im 2. Quartal 2025 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal leicht auf 14,775 Mrd. Euro zurück, nach 14,953  Mrd. Euro im 2. Quartal 2024. Die Münchener Rück sah sich daraufhin gezwungen, die Prognose hinsichtlich des Versicherungsumsatzes für die Gruppe im Jahr 2025 anzupassen. Ging die Münchener Rück zuvor von einem Versicherungsumsatz in Höhe von 64 Mrd. Euro aus, sind es nunmehr 62 Mrd. Euro.

Chartanalyse zur Aktie

Man muss es so deutlich sagen: Die Zahlen und der angepasste Ausblick rissen keinen vom Hocker. Rasch setzten Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie erlebte ein kleines Kursdebakel und wurde nach unten durchgereicht. Der zuvor zu beobachtende Versuch, die Marke von 600 Euro zurückzuerobern, nahm ein abruptes Ende. Stattdessen rückt nun der zentrale Unterstützungsbereich von 550 Euro in den Fokus. Dieser wird nicht zuletzt durch dort verlaufende 200-Tage-Linie manifestiert. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die Münchener Rück darf nicht unter die 550 Euro. Anderenfalls könnte sich weiteres Abwärtsmomentum in Richtung 500 Euro Bahn brechen.

Zusammengefasst

Trotz des knackigen Gewinnanstiegs im 2. Quartal wussten die Zahlen nicht sonderlich zu gefallen. Nicht zuletzt verhagelte die nach unten angepasste Prognose des Versicherungsumsatzes die Stimmung unter den Marktakteuren. Ein Rücksetzer unter die 550 Euro könnte die Münchener Rück aus charttechnischer Sicht weiter in Bedrängnis bringen. Ein Test der 500 Euro wäre in diesem Fall nicht ausgeschlossen. Eine Bodenbildung gilt es, abzuwarten.  

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
