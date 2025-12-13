Dax – Robuster Wochenausklang macht Hoffnung

RWE – Wann erwacht endlich das „Performance-Monster“? 13.12.2025, 07:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Robuster Wochenausklang macht Hoffnung: RWE – Wann erwacht endlich das „Performance-Monster“?
© Symbolbild: istockphoto.com/VanderWolf-Images
Dem Dax gelingt ein robuster Wochenausklang. Nach einer herausfordernden Handelswoche geht der Dax komfortabel oberhalb von 24.000 Punkten liegend ins Wochenende. Dieser starke Wochenschluss hält den Dax hinsichtlich einer möglichen Jahresendrallye im Spiel. In den kommenden Handelstagen muss der Index jedoch liefern, denn die Zeit wird knapp.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 50,42 USD +0,38 % Nasdaq OTC

Vor allem die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank hat den Märkten einen Schub gegeben, obgleich die erste Reaktion auf den Fed-Termin noch recht verhalten ausfiel.

Aus charttechnischer Sicht muss es für den Dax darum gehen, das Momentum zu bewahren bzw. noch auszubauen. Das Rekordhoch um 24.770 Punkte dürfte bereits eine gewisse Anziehungskraft entwickeln. Um eine „richtige“ Jahresendrallye auf die Beine zu stellen, muss der Index jedoch neue Rekorde markieren.

Zu den Aktien, die eine beachtliche Diskrepanz zwischen dem aktuellen Kursniveau und Analystenkurszielen aufweisen, gehört die RWE-Aktie. Geht es nach den Analysten müsste die Versorger-Aktie gut 20 Prozent höher notieren. Doch noch will der Funke nicht überspringen. Dabei zeigte die RWE-Aktie im Börsenjahr 2025 bereits eine beachtliche Performance. Aber womöglich ist noch mehr drin.

RWE – Wann erwacht endlich das „Performance-Monster“?

Unsere letzte Kommentierung zur RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) vom 27. November überschrieben wir mit „Ist RWE nach dem Rücksetzer wieder ein Kauf?“. Zum damaligen Zeitpunkt rauschte die Aktie unter die Marke von 45 US-Dollar und drohte in Richtung der zentralen Unterstützungszone 42,2 Euro / 41,5 Euro durchgereicht zu werden.

Chartanalyse

Der Test der Zone 42,2 Euro / 41,5 Euro blieb aber aus. Die Aktie stabilisierte sich im Kursbereich von 43 Euro. Noch bewegt sich die Aktie tendenziell seitwärts. Doch diese Ruhe könnte trügerisch sein. Macht sich die RWE-Aktie womöglich zum Sprung über die 45 Euro bereit? Analysten sehen deutlich höhere Kursziele.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten unlängst ihr Votum „outperform“. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 50 Euro. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bewerten die RWE-Aktie ebenfalls positiv und stufen sie mit „overweight“ ein. Das Kursziel für RWE setzen sie mit 52 Euro an. Die Analysten von JPMorgan wurden ebenfalls optimistischer. Sie hoben das Kursziel für RWE kürzlich von 46,5 Euro auf 51,0 Euro an. Das Votum lautet auch hier unverändert „overweight“.

DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM6JNN
Ask: 0,22
Hebel: 20
mit starkem Hebel
MM3P3B
Ask: 0,88
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM6JNN MM3P3B. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
3 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
5 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
6 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
7 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Energie-Boom: Nordex-Aktie vor dem ultimativen Ausbruch? Steppt ab …

Gestern 19:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Risiko-Indikator: Oracle's $300-Milliarden-Wette auf KI wird zum …

Gestern 17:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Ernüchterung: Broadcom-Aktie stürzt ab: Investoren fordern …

Gestern 17:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

McDonald's: KI-Spot sorgt für Shitstorm an Weihnachten

Gestern 12:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Aufträge könnten Kurs in Fahrt bringen

Gestern 11:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE vor Kursexplosion? JPMorgan sieht 51€ Ziel

Gestern 11:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gewaltiger Abverkauf: Oracle – Aktie hängt nach Zahlen in den …

Gestern 9:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax stellt Weichen für Jahresendrallye: E.ON – Nach dem Abverkauf…

Gestern 9:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer