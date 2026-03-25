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Dax springt wieder über die 23.000er Marke

Bayer – Jetzt wird’s spannend. Die nächsten Kursziele 25.03.2026, 13:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax springt wieder über die 23.000er Marke: Bayer – Jetzt wird’s spannend. Die nächsten Kursziele
© Bayer AG
Trump hält die Finanzmärkte weiter in Atem. Einmal mehr sorgt der US-Präsident für Bewegung im deutschen Leitindex. Dieses Mal geht es um einen 15-Punkte-Plan der USA, der als Grundlage für Verhandlungen mit dem Iran dienen soll. Die recht schroffe Antwort aus Teheran ließ nicht lange auf sich warten. Und dennoch hallt der Vorstoß an den Aktienmärkten positiv nach.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 22.958,39 PKT +0,49 % Ariva Indikation
Bayer 38,03 EUR -0,09 % Lang & Schwarz
Öl (Brent) 95,80 USD -0,21 % ARIVA Indikation Rohstoffe

So sackten die Ölpreise weiter ab. Vor allem Brent Öl steht aktuell unter Druck. Das sorgt für Entspannung an den Aktienmärkten, lassen doch die Inflationssorgen – zumindest temporär – nach. Die nächsten Tage werden zeigen müssen, wie nachhaltig die Entspannung tatsächlich ist. Weitere Überraschungen (jedweder Art) sind nicht ausgeschlossen. 

Der Sprung über die 23.000er Marke verschafft dem Dax nun erst einmal Luft. Der Druck hat etwas nachgelassen. In den nächsten Tagen muss sich der Vorstoß manifestieren. Jederzeit muss zudem mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Auf der Unterseite haben die 22.000 Punkte zentrale Bedeutung als Unterstützung. Darunter sollte es tunlichst nicht mehr gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage tut sich auch die Bayer-Aktie schwer damit, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Die Bodenbildung schreitet voran. Ob sie erfolgreich abgeschlossen werden kann, muss sich noch zeigen.

Bayer – Jetzt wird’s spannend. Die nächsten Kursziele

Die gute Nachricht lautet: Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) notiert noch immer oberhalb ihrer eminent wichtigen Unterstützung von 35 Euro. Die weniger gute Nachricht lautet allerdings auch, dass es der Aktie bis dato nicht gelang, nachhaltig über die 40 Euro vorzustoßen und so für Entspannung zu sorgen.

Bayer Aktienchart

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung für die Bayer-Aktie damit klar definiert. Sie muss über die 40 Euro, um die Bodenbildung zu forcieren und sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 46,8 Euro erschließen. Rücksetzer unter die 35 Euro sollten indes ausblieben. Anderenfalls könnte es zu einer Ausdehnung der Bewegung auf 30 Euro kommen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ihr Votum „overweight“ und das Kursziel von 48 Euro für die Bayer-Aktie. Noch optimistischer sind die Analysten von Goldman Sachs. Deren Votum lautet nach wie vor „buy“. Das Kursziel für die Aktie sehen sie unverändert bei 54 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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