Dax startet mit weichen Knien in die Handelswoche: Deutsche Telekom – Das ist gar nicht gut

Dax startet mit weichen Knien in die Handelswoche

© 2025 Deutsche Telekom AG / Antennenaufbau 5G
Im frühen Montagshandel lässt der Dax Aufwärtsmomentum vermissen. Wer einen robusten Wochenstart erwartet hatte, wird bislang enttäuscht.
Der Dax geht die neue Handelswoche mit weichen Knien an. Maßgeblichen Anteil an der verhaltenen Stimmung dürften nicht zuletzt die etwas schwächeren Konjunkturdaten aus China haben. Vor allem die chinesische Industrieproduktion für November enttäuschte. 

Das Thema Konjunkturdaten wird den Dax in den nächsten Tagen weiter beschäftigen. Die letzte vollständige Handelswoche vor Weihnachten hat es noch einmal in sich. Zahlreiche zum Teil eminent wichtige Konjunkturdaten stehen in den nächsten Tagen auf der Agenda. Nicht zuletzt wird bereits morgen (Dienstag, 16. Dezember) der US-Arbeitsmarktbericht für November veröffentlicht. 

Zu den „Sorgenkindern“ im Dax gehört seit geraumer Zeit die Aktie der Deutschen Telekom. Nach dem furiosen Jahresauftakt geriet die Aktie zunehmend in Bedrängnis. 

Deutsche Telekom – Das ist gar nicht gut 

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) notierte die Aktie unterhalb der wichtigen Marke von 28 Euro. Die zentrale Unterstützung bei 26 Euro war ungefährdet.

Deutsche Telekom Aktienchart

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die Deutsche Telekom muss über die 28 Euro, um die Bodenbildung voranzubringen. Unter die 26 Euro darf es hingegen nicht gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Der ehemalige Highflyer macht aus charttechnischer Sicht gegenwärtig einen ganz schwachen Eindruck. Dominierende Abwärtstrends (grün dargestellt) sowie eine abfallende 200-Tage-Linie trüben das Chartbild massiv. Um es aufzuhellen, bedarf es einer Kraftanstrengung und eines Vorstoßes über die 30 Euro. In der aktuellen Verfassung scheint die Aktie davon weit entfernt zu sein. Die Blicke richten sich auf die Unterseite. Sollte es zum Bruch der wichtigen Unterstützung von 26 Euro kommen, könnten sich weitere Abgaben in Richtung 23,4 Euro anschließen. Die aktuelle Konstellation ist somit nicht ohne Risiken.

Aktuelle Analystenstimmen

Ein Großteil der Analysten ist bullisch für die Aktie. Zum Teil werden hohe Kursziele ausgerufen. Zuletzt bestätigten die Analysten von Deutsche Bank Research ihre sehr optimistische Einschätzung für die Aktie der Deutschen Telekom. Sie bekräftigen zuletzt ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 42 Euro. Die Analysten von Bernstein Research vergaben zuletzt ein „outperform“ für die Aktie. Das Kursziel setzten sie unverändert mit 37 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
