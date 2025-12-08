Dax startet robust in die entscheidende Handelswoche: Deutsche Telekom – Aktie lässt Chance ungenutzt. Nun wird’s eng

Dax startet robust in die entscheidende Handelswoche

© Deutsche Telekom, Foto: Norbert Ittermann / Deutsche Telekom Zentrale
Der Dax startet beherzt und mit frischem Elan in die neue Handelswoche.
Im frühen Montagshandel manifestiert sich der Ausbruch über die Marke von 24.000 Punkten. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn es dem Index weiterhin gelingt, sich oberhalb von 24.000 Punkten zu behaupten. Das wird kein einfaches Unterfangen. Zahlreiche Konjunkturdaten werden in den kommenden Tagen wichtige Impulse liefern. Dazu kommen noch vereinzelte Quartalsberichte. Und nicht zuletzt wird die US-Notenbank am Mittwoch (10. Dezember) im Fokus stehen. Diesem Termin kann man wohl unumwunden richtungsweisenden Charakter zubilligen. Von den Ergebnissen dürfte auch maßgeblich abhängen, wie sich der Start ins neue Börsenjahr 2026 gestalten wird. 

Kommen wir noch einmal auf den Dax zurück. Der Index leidet in der aktuellen Phase ein wenig darunter, dass das eine oder andere Indexschwergewicht an Momentum verloren hat und den Index so ein wenig ausbremst. Zu einer Belastung entwickelt sich zunehmend die Kursentwicklung der Deutschen Telekom. Die Aktie ließ kürzlich die große Chance ungenutzt, einen wichtigen Widerstand zurückzuerobern und so für etwas Entlastung zu sorgen. Statt Erholungsrallye gab es zuletzt einmal mehr „auf die Mütze“. Nach einem versöhnlichen Jahresende sieht es für die Aktie der Deutschen Telekom aktuell nicht aus. 

Deutsche Telekom – Aktie lässt Chance ungenutzt. Nun wird’s eng

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) vom 30. November überschrieben wir an dieser Stelle mit „Gelingt jetzt endlich der Befreiungsschlag?“. Zum damaligen Zeitpunkt setzte die Aktie den markanten Widerstandsbereich von 28 Euro massiv unter Druck. 

Deutsche Telekom Aktie

Kurzzeitig sah es nach einem Ausbruch aus. In diesem Fall hätte sich der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 30 Euro eröffnet. Doch daraus wurde nichts. Die Aktie fiel wieder zurück. Ein frisches Kaufsignal hätte noch einmal neuen Schwung bringen können, stattdessen muss die Aktie nun aufpassen, auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten. Die 26 Euro haben zentrale Bedeutung als Unterstützung. Dort liegt das aktuell gültige 52-Wochen-Tief. Und dieses sollte unter allen Umständen nicht unterschritten werden. Tritt dieser Fall dennoch ein, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. In den nächsten Tagen ist mit einer Seitwärtsbewegung in den Grenzen 26 Euro und 28 Euro zu rechnen.

Bn-Redaktion/mt
