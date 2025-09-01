Dax startet robust in den September

Dax startet robust in den September: Commerzbank – Ist eine neue Kursrallye in Vorbereitung?
Der Dax startet robust in den neuen Börsenmonat, der ja bekanntlich nicht den besten Ruf hat.
So manch einen kapitalen Abverkauf oder auch kräftige Korrektur gab es bereits im September. Ob es auch dieses Mal zu größeren Verwerfungen im September im Dax kommen wird, bleibt abzuwarten. Die Risiken sind nicht zu unterschätzen. Kurzfristig richtet sich der Fokus auf die Vielzahl frischer Konjunkturdaten, die in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Den heutigen Wochenauftakt muss der Dax jedoch ohne die Unterstützung der US-Indizes bestreiten. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt (Labor Day) geschlossen. Aus charttechnischer Sicht muss es für den Dax unverändert darum gehen, die 24.000 Punkte zu halten bzw. bei Rücksetzern unter diese Marke, den Kontakt nicht zu verlieren. Sollte Abwärtsmomentum aufkommen, könnte es rasch in Richtung 23.000 Punkte gehen. Die Rekordhochs im Bereich von 24.600 Punkten limitieren unverändert den Index.  

Die Commerzbank-Aktie musste in den letzten Tagen und Wochen kräftig Federn lassen. Die von Übernahmefantasie aber auch starken Fundamentaldaten angetriebene Rallye geriet ins Stottern. Heftig Gewinnmitnahmen setzten der Commerzbank-Aktie zwischenzeitlich zu. Doch womöglich ist der Korrekturboden bereits gefunden. 

Commerzbank – Ist eine neue Kursrallye in Vorbereitung?

Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung zur Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) an dieser Stelle am 18. August war die Aktie gerade im Begriff, ein starkes Kaufsignal zu entwickeln. Der Ausbruch über die 35 Euro ebnete der Aktie den Weg in Richtung 50 Euro. Die zwischenzeitlich einsetzenden Gewinnmitnahmen vereitelten jedoch den Durchmarsch. 

Commerzbank Aktie

Im oberen Chart ist zudem zu erkennen, dass sich im Bereich von 38 Euro ein kleines Doppeltop ausgebildet hat. Dieses könnte kurzfristig problematisch werden. Gleichzeitig bildete sich in den letzten Tagen und Wochen im Bereich von 31,1 Euro ein potenzieller Boden aus. Dieser ist noch mit Vorsicht zu genießen, könnte aber zukünftig an Relevanz gewinnen.  

Zusammengefasst

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die Commerzbank muss über die 38 Euro und darf gleichzeitig nicht unter die 31,1 Euro. Die Chance auf einen Boden im Bereich von 31,1 Euro ist da. Dieser muss sich aber noch bestätigen. Gegenwind gab es zuletzt von Analystenseite. Die Analysten von Goldman Sachs stuften die Aktie von „neutral“ auf „sell“. Das Kursziel hoben sie hingegen von 29,1 Euro auf 34,1 Euro an.  

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
