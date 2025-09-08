Kurs-Explosion:
+190 % in nur 3 Monaten – australische Defence-Aktie im Höhenflug
Dax startet robust in die neue Handelswoche

Deutsche Bank – Aktie mit Ritt auf der Rasierklinge 08.09.2025, 13:32 Uhr

Deutsche Bank – Aktie mit Ritt auf der Rasierklinge
Hat der Dax seine Schwäche bereits überstanden?
Im frühen Montagshandel geht es für den Index zumindest wieder nach oben. Die 24.000 Punkte rücken so langsam aber sicher wieder in greifbare Nähe. Die Rückkehr über diese psychologisch relevante Marke wäre eminent wichtig für den Index. In den nächsten Tagen stehen vor allem Preisdaten im Fokus. So werden unter anderem am Mittwoch (10. September) die US-Erzeugerpreisdaten für August veröffentlicht. Am Donnerstag (11. September) folgen die eminent wichtigen US-Verbraucherpreisdaten für August.  

Der Dax bekam im frühen Montagshandel zunächst Unterstützung von konjunktureller Seite. Die Daten zur deutschen Industrieproduktion im Juli fielen überraschend stark aus. 

Ob es sich bei der aktuell zu beobachtenden Erholung nur um ein Strohfeuer handelt oder aber mehr daraus erwachsen kann, bleibt abzuwarten. Die nächsten Tage werden die Richtung vorgeben. 

Die Aktie der Deutschen Bank konsolidiert auf hohem Niveau. Im Fokus des aktuellen Handelsgeschehens steht hierbei der Kursbereich von 30 Euro.

Deutsche Bank – Aktie mit Ritt auf der Rasierklinge

Die Deutsche Bank-Aktie (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) konsolidiert im Bereich von 30 Euro. Aus charttechnischer Sicht ist es der berühmt-berüchtigte Ritt auf der Rasierklinge. Kann die Aktie die Konsolidierung auf 30 Euro beschränken, ist alles in bester Ordnung. Sollte es jedoch signifikant darunter gehen, könnte der Kontakt zum bisherigen Verlaufshoch (wurde im August dieses Jahres oberhalb von 32 Euro ausgebildet) abreißen. Mit anderen Worten: Die Korrektur könnte dann erst richtig Fahrt aufnehmen. 

Deutsche Bank Aktie

Spielen wir einmal mögliche Szenarien durch. Ein Rücksetzer unter die 30 Euro würde der Aktie sofort weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 29 Euro und 28 Euro eröffnen. Es besteht auch das Risiko, dass sich ein Vorstoß auf 25 Euro ausdehnen kann. In den letzten Tagen tauchte die Deutsche Bank bereits ein ums andere Mal in Richtung 29 Euro ab. Diese Rücksetzer lösten allerdings Käufe aus, die die Aktie rasch wieder über die 30 Euro zurückbrachten. Sollte die Konsolidierung auf 30 Euro begrenzt bleiben, wäre es eine ideale Ausgangslage, um erneute Vorstöße in Richtung 32 Euro zu lancieren. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten vom Bankhaus Metzler stuften die Deutsche Bank-Aktie von „hold“ auf „sell“ herab. Das Kursziel blieb mit 26,8 Euro indes unverändert. Deutlich optimistischer ist man im Hause Morgan Stanley. Hier lautet das Votum unverändert „overweight“. Das Kursziel wurde von 32 Euro auf 35 Euro nach oben angepasst. 
Bn-Redaktion/mt
