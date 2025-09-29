Anzeige
Dax startet robust in die neue Handelswoche

Mercedes-Benz – Platzt jetzt endlich der Knoten? 29.09.2025, 12:52 Uhr

Dax startet robust in die neue Handelswoche: Mercedes-Benz – Platzt jetzt endlich der Knoten?
© Foto von Binara Weerasinghe auf Unsplash
Der Dax startet robust in die neue Handelswoche. Der Index kann sich zunächst den Schwung vom Freitag bewahren und attackiert im frühen Montagshandel die Marke von 23.800 Punkten. Die Rückkehr des Dax über die 24.000er Marke muss aus charttechnischer Sicht das erklärte Ziel bleiben. Hingegen sollten Rücksetzer unter die 23.300 Punkte tunlichst vermieden werden, will der Index nicht Gefahr laufen, in Bedrängnis zu geraten.
Unter fundamentalen Aspekten bietet die Handelswoche enormes Potenzial, um den Dax in jedwede Richtung zu bewegen. Ohnehin bringt der Monats- und Quartalswechsel eine gewisse Dynamik mit sich. Zahlreiche Konjunkturdaten werden in den kommenden Tagen erwartet und könnten für Bewegung in den Aktienindizes sorgen. So wird der US-Arbeitsmarktbericht für September, der am Freitag veröffentlicht wird, mit großer Spannung erwartet.

Die Aktie des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz zauberte in den letzten Handelstagen eine überraschende Erholung auf das Börsenparkett. Was ist diese Aufwärtsbewegung wert?

Mercedes-Benz – Platzt jetzt endlich der Knoten?

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie von Mercedes-Benz (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG) überschrieben wir vor genau einer Woche mit „Spitz auf Knopf“. Zum damaligen Zeitpunkt stand der Automobilsektor aufgrund der belastenden Nachrichten von Volkswagen und Porsche unter Druck. Auch die Aktie des Stuttgarter Autobauers konnte sich dem Ganzen nicht entziehen und lief die eminent wichtige Unterstützung von 50 Euro an. Ein Rücksetzer unter die 50 Euro hätte ein neues Verkaufssignal ausgelöst und die 48 Euro als potenzielles Bewegungsziel ins Spiel gebracht. Doch die Mercedes-Benz-Aktie konnte dieses Szenario verhindern und drehte nach oben ab.

Mercedes Benz Aktienanalyse

Die Mercedes-Benz-Aktie startete zuletzt einen vielversprechenden Erholungsversuch. Um der Erholung weiteren Nachdruck zu verschaffen, muss es nun über die 200-Tage-Linie und über den Widerstandsbereich von 55 Euro gehen. Sollte es hierzu kommen, würde sich die Tür in Richtung 57,2 Euro (Juli-Hoch) und 60 Euro öffnen. Der Kursbereich von 50 Euro hat unverändert zentrale Bedeutung als Unterstützung.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank stufen Mercedes-Benz unverändert mit „halten“ ein. Den fairen Wert für die Aktie setzen sie mit 50 Euro an. Die Analysten der Berenberg-Bank bestätigten ihr Kursziel von 56 Euro. Die Einstufung „hold“ blieb ebenfalls unverändert. Die Analysten der kanadischen RBC senkten ihr Votum für die Aktien von „outperform“ auf „sector perform“. Das Kursziel passten sie von 63 Euro auf 55 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt

