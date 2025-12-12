Dax stellt Weichen für Jahresendrallye: E.ON – Nach dem Abverkauf. Sind das Kaufkurse?

Schock aus China
Nun also doch. Nachdem es zunächst so aussah, dass der Dax nicht sonderlich positiv auf die Fed-Entscheidung vom Mittwoch reagieren würde, legte der Index im späten Donnerstagshandel doch noch deutlich zu. Einmal mehr erwiesen sich die US-Indizes als zugkräftige Lokomotiven für den deutschen Leitindex.
Der  Dax löste sich wieder von den 24.000 Punkten, die noch im frühen Donnerstagshandel zur Disposition standen. Die Aufgabenstellung ist klar definiert: Der Index muss sich nun an das bisherige Rekordhoch von 24.770 Punkten herankämpfen und schließlich überwinden, um die Jahresendrallye offiziell einzuläuten. Die Chance ist da. Nun muss sie nur noch ergriffen werden. 

Einen gebrauchten Handelstag erwischte am gestrigen Donnerstag hingegen die E.ON-Aktie. Die zuletzt bekanntgewordenen Pläne der Bundesnetzagentur zur zukünftigen Regulierung der Gas- und Stromnetzbetreiber verprellten die Aktienkäufer und leiteten bei der E.ON-Aktie Gewinnmitnahmen ein. Nach dem kleinen Abverkauf stellt sich die Frage, ob es sich bei den aktuellen Kursen bereits um Kaufkurse handelt…

E.ON – Nach dem Abverkauf. Sind das Kaufkurse?

Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) stand am Donnerstag gehörig unter Druck. Aus charttechnischer Sicht kam der Rücksetzer zur Unzeit. Nun brennt der Baum. 

E.ON Aktienchart

Der Rücksetzer hat die E.ON-Aktie an die eminent wichtige Unterstützung von 15 Euro herangeführt. Die 200-Tage-Linie wurde bereits bärisch gekreuzt. Das ist ein massives Warnsignal und lässt für die kommenden Tage und Wochen nicht viel Gutes erwarten. Die zentrale Unterstützungszone, die sich bis in den Bereich von 14,5 Euro erstreckt, steht aktuell zur Disposition. Sollte es für E.ON unter die 14,5 Euro gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte der Rücksetzer bzw. die Korrektur weiter an Fahrt gewinnen. Zudem würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 13 Euro eröffnen. Auf der Oberseite hat sich hingegen der Widerstand bei 15,9 Euro etabliert. Ein Ausbruch über diese Widerstandsmarke würde die Tür in Richtung von 16,5 Euro öffnen. Dort liegt das markante Doppeltop. 

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten zuletzt ihr Votum „market-perform“ für die E.ON-Aktie und das Kursziel von 17 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research stufen die Aktie mit „buy“ ein. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 17 Euro. 

