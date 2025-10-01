Dax stolpert in den neuen Börsenmonat

E.ON – Neue Hochs vor Augen 01.10.2025, 12:01 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax stolpert in den neuen Börsenmonat: E.ON – Neue Hochs vor Augen
© Foto von Chaitanya Maheshwari auf Unsplash
Der Dax stolpert in den Börsenmonat Oktober. Der Oktober ist bekanntlich ein ambivalenter Börsenmonat. In Summe ist er gar nicht schlecht, doch einige heftige Kurseinbrüche gab es in der Vergangenheit aber eben auch im Oktober. Man darf gespannt sein, wie sich der Dax in diesem Oktober entwickeln wird. Für ausreichend Gesprächsstoff ist bereits zu Monatsbeginn gesorgt, mündete der US-Haushaltsstreit doch im befürchteten Shutdown der Bundesbehörden. Wie lange dieser nun anhalten wird, ist offen. Die Fronten zwischen den Parteien sind aber derart verhärtet, dass eine rasche Lösung wohl nicht zu erwarten ist.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.014,22 PKT +0,33 % Ariva Indikation
E.ON 16,14 EUR +0,62 % Lang & Schwarz

Die Aktienmärkte hatten in den letzten Tagen bereits die Möglichkeit, sich auf dieses Ereignis einzurichten. Entsprechend unaufgeregt nahm der Dax das Eintreten des Shutdowns zur Kenntnis; zumindest auf den ersten Blick. Es drängt sich jedoch der Eindruck auf, dass es eher das sprichwörtliche Pfeifen im Walde ist, das den Dax noch da oben hält. Der Goldpreis bzw. die eindrucksvolle Rallye des Goldpreises dokumentiert etwas anderes. Ängste und Sorgen brechen sich derzeit Bahn und lassen den Goldpreis eskalieren.

Unsere heutige Protagonistin – die E.ON-Aktie – präsentiert sich in der aktuellen Situation als Fels in der Brandung. Sie notiert stabil im Bereich von 16 Euro. Mit ein wenig „Glück“ könnte es nun sogar auf neue Hochs gehen.

E.ON – Neue Hochs vor Augen

Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) ringt bereits seit geraumer Zeit mit dem Widerstandsbereich von 15,8 Euro / 16,0 Euro. Mittlerweile scheint dieser derart aufgeweicht zu sein, dass er jederzeit den Weg in Richtung des markanten Hochs bei 16,5 Euro freigeben könnte.

Aktienanalyse

Der obere Chart zeigt, wie beharrlich die E.ON-Aktie den Widerstandsbereich bearbeitet. Mit einer Bewegung auf 16,5 Euro muss nun jederzeit gerechnet werden. Ein Vorstoß über die 16,5 Euro würde die Tür in Richtung 17,0 Euro / 18,0 Euro öffnen. Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben; idealerweise auf 15 Euro. Sollte es für die E.ON-Aktie hingegen unter die 14,5 Euro (letztes Verlaufstief) gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research billigen der E.ON-Aktie noch etwas Aufwärtspotenzial zu. Sie bestätigten kürzlich ihr Votum „market-perform“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 17 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ1LSE
Ask: 0,96
Hebel: 18
mit starkem Hebel
UJ4XR1
Ask: 2,51
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ1LSE UJ4XR1. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
2 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
7 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Eskalation! Gold und Silber sind nicht zu bremsen: Nicht Barrick. …

12:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliardeneinsatz trifft auf Zweifel an Marktmechanik: Nvidia-Aktie …

11:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trendwende nimmt Form an: Ist Nokia bereit für das Comeback?

11:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Künstliche Intelligenz wird zum Wachstumstreiber bei Chinas Tech…

10:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Thyssenkrupp: Marine-Sparte soll Milliarden bringen

Gestern 17:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk: Anleger bleiben wachsam

Gestern 17:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Boeing plant Nachfolger für 737 Max: Aktie bei 182 €

Gestern 16:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alpha-Explosion schockt Anleger, Firefly verliert massiv an Wert

Gestern 12:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer